ロンシャン、マダガスカルのNGO LANA ANAKAと協業　「Le Roseau Raphia（ル ロゾ ラフィア）」が新登場

ロンシャン・ジャパン株式会社

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド ロンシャンは、子どもたちの教育と女性の社会進出支援に取り組むマダガスカルのNGO LANA ANAKAとの協業が3年目を迎え、メゾンとマダガスカルのサヴォアフェールを讃える「Le Roseau Filet Raphia（ル ロゾ ラフィア）」やアクセサリーを全世界でラインナップ、日本では公式オンラインストアと「ロンシャン ラ メゾン表参道」、「ロンシャン ラ メゾン銀座」、全国のブティックにて展開いたします。

ロンシャンは、メゾン創業の地 パリで育まれてきた伝統と革新をもって持続可能な未来を目指しており、女性と芸術、そして若き才能の支援活動に取り組んでいます。LANA ANAKAの拠点である豊かな天然資源に恵まれた島国 マダガスカルには、地に伝わる手工芸があり、その多くは女性によって受け継がれています。彼女たちは世代から世代へと、織物、かぎ針編み、刺繍、籠細工などの技術を用いて、植物繊維を扱う卓越した技術を習得してきました。そのなかで、ラフィアや麦わら、サイザル麻、綿などの天然繊維をもとに伝統的な技法でファッションアクセサリーを制作するアトリエ、LANAが誕生しました。2020年、アトリエの創設者であるナリンドラ・ロビンは、マダガスカルの女性雇用や児童教育、環境保護の推進を支援するNGO団体、LANA ANAKAを設立、メゾンとの協力体制により、マダガスカルの女性たちに雇用の機会均等やインクルージョン、研修の機会を提供しています。今では大半を女性が占める40名の職人がLANAにフルタイムで就業し、卓越した技術で生計を立てています。また66名の子供が学校に通い、健やかな成長に不可欠な教育や医療、食料、衣服へのアクセスを得ています。

「ル ロゾ ラフィア」トートバッグは、LANAの職人たちがすべて手作業で天然のラフィアをかぎ編みし、メゾンのサヴォアフェール宿るレザー製ハンドルとアイコン“バンブー”の木製トグルをあしらいました。ハットやキーリングも同じく手作業でひとつひとつ丁寧に編み込まれ、夏の装いに個性をもたらすとともに、“現代のパリジェンヌ”たちを軽やかでリラクシーなスタイルへと仕上げています。

「Le Roseau Raphia」

サイズ、税込価格：

H29×W34xD17cm（ショッピングバッグL）\118,800

素材／カラー展開：

ラフィア100％（一部カーフスキンレザー）／ヴェジェタル

ハット \24,200

キーリング \26,400

※カラーは写真左から順に記載

展開店舗：

公式オンラインストア、ロンシャン ラ メゾン表参道、ロンシャン ラ メゾン銀座、全国のブティック

※ブティックによって展開商品は異なります

【ロンシャンについて】

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド。パイプにハンドステッチレザーを巻いた、世界初のラグジュアリー革巻きパイプから始まり、世代を超えて受け継がれてきたヘリテージを踏襲しながら、トラベルアクセサリー、ハンドバッグ、プレタポルテ、アイウェア、フットウェアへと拡大し、グローバルなブランドへと歩みを進めました。現在は、創業家三代目クリエイティブ・ディレクター ソフィ・ドゥラフォンテーヌのもと、フランスならではの暮らしの美学を独自のひねりを加えて再解釈し、“joie de vivre（生きる歓び）”に満ちた現代のパリジェンヌを彷彿とさせるロンシャン・ウーマンのスタイルを発信し続けています。また“We produce, we care, we repair”をモットーにサステナビリティを推進、フランス セグレに構えるアトリエを中心に真摯にものづくりに取り組んでいます。そして2026年、ロンシャンはB Corp(TM)認証を取得し、社会や環境へのコミットメントを表明するとともに、厳格かつ責任ある行動を改めて誓いました。リサイクルとリペア、次世代への継承は、従業員への配慮と公平性の促進、創造性の支援と並び、メゾンの75年に及ぶ持続可能性と未来を見据えたたゆまぬ姿勢を反映しています。4世代に渡って家族経営の伝統を守るロンシャンは、今もキャスグラン家が所有・経営、世界80か国に400を超える直営ブティックを所有しています。日本では、2017年9月にフラッグシップストア「ロンシャン ラ メゾン表参道」、2019年7月に「ロンシャン ラ メゾン銀座」が誕生し、全国に38ストアを擁します（2025年12月時点）。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17782(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17782)

【掲載時のお問い合わせ先】

ロンシャン（ロンシャン・ジャパン）TEL 0120-150-116

公式オンラインストア https://www.longchamp.com/jp/ja/

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