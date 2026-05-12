中央光学出版、PatSnap Analyticsを利用した特許検索競技大会向けのワークショップを開催

PatSnap PTE Ltd.

中央光学出版株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：矢野宏、以下 中央光学出版）は、特許検索競技大会への参加者および参加を検討している方を対象に、「PatSnap Analyticsを利用した特許検索競技大会向けのワークショップ」を、PatSnap Analyticsの提供元であるPatSnap社の支援のもと2026年6月5日に日比谷図書文化館にて開催します。

中央光学出版は、PatSnap製品の日本国内正規販売代理店として、特許検索・調査に関するツール提供および活用支援を行っています。

本ワークショップは20名限定のリアル開催とし、特許検索競技大会で求められる検索手法や検索条件設計の考え方に重点を置いた内容としています。

参加者には、PatSnap Analyticsの無料トライアルIDを提供し、実際の操作画面を用いながら検索の進め方を確認していただきます。

■ 【20名限定】検索手法を中心に学ぶ対面ワークショップ

本ワークショップでは、参加者全員にPatSnap Analyticsを一定期間無料で利用できるトライアルIDを提供します。少人数制・対面形式のため、読み取った課題分から検索条件をどう操作し、検索式に落とし込むか、検索結果を踏まえた検索条件の見直し方など、特許検索競技大会を想定したPatSnap Analyticsの操作方法について、実際の画面操作を交えながら解説します。

■ 特許検索競技大会とは？

特許検索競技大会は、与えられた課題に対し、特許情報を適切に検索し、必要な情報を漏れなく抽出する力を競う大会です。競技では、課題文の内容を正確に理解する力、技術内容を検索語や分類に置き換える力、妥当な検索条件を設計する力といった、検索手法そのものが重要な評価対象となります。

■ PatSnap Analyticsとは？

PatSnap Analyticsは、PatSnap社が提供するグローバル特許検索・活用ツールです。

世界各国の特許情報を収録しており、日本語での検索および日本語表示にも対応しています。簡易検索、高度検索、分類検索、セマンティック検索など、複数の検索方法を備えており、目的に応じた特許検索が可能です。本ワークショップではPatSnap Analyticsの基本的な使い方を紹介します。

■ ワークショップ開催概要

PatSnap Analyticsを利用した特許検索競技大会向けワークショップ

開催日：2026年6月5日

会場：日比谷図書文化館（東京都千代田区）

開催形式：リアル開催（対面）

定員：20名（先着順）

参加費：無料

主催：中央光学出版株式会社

後援：PatSnap

参加特典：PatSnap Analytics 無料トライアルID

※定員に達し次第、受付を終了します。

■ お申し込み・詳細

ワークショップの詳細およびお申し込み方法は、以下をご確認ください。

特許検索競技大会向けワークショップお申し込みフォーム - フォームに記入する(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M0yAp6wQy0y64AJ1zdYGyAI3EsdRJztItZrQl9_RwYxUMk5BMjlaM0RINVo5WFpBRjUwUE9aTTBaTi4u)

■ 主催者概要

中央光学出版株式会社

事業内容：特許・技術情報関連サービス

備考：PatSnap製品 日本国内正規販売代理店

URL：https://www.cks.co.jp/

Patsnapについて

2007年シンガポールで創業以来、グローバル投資家の支援を受け、AIツール分野のグローバル企業へ成長

Patsnap本社: シンガポール

Patsnap日本: 東京都港区新橋

日本代表: Guan Dian (Co-founder, APAC General Manager）

コーポレートサイト: www.patsnap.jp