5月30日（土）11時よりオンライン開催！「いつまでにいくら貯まるのか」がわかる　金価格高騰時代の新しい資産防衛術を徹底解説

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社ゴールドリンク 仙台支店長 川島 敏行氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、金（ゴールド）への関心が高まる中、多くの方が抱く「今の価格で買うのはもう遅い？」という疑問に対し、今後の見通し、そしてその根拠をロジカルに紐解いていきます。

開催概要

テーマ：資産運用

開催日時：2026年5月30日（土） 11:00～12:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

「金」に興味はあるが、いまの価格で買うのはもう遅い？

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69dd936d905bd42c32000000

多くの投資家はもちろん、これまで資産運用に興味のなかった方からも、いま最も多く寄せられるこの疑問に対し、本セミナーでは金の歴史的な推移から今後の見通し、そしてその根拠をロジカルに紐解いていきます。

現在の経済状況下で、現金のみの資産保有に不安を感じる方は少なくありません。

実物資産である「金」は、インフレヘッジの手法として注目されているだけでなく、価格上昇に伴う相続対策の選択肢のひとつとしても関心が集まっています。

しかし、一般的な純金積立は「日々の時価」で購入するため、価格が上がれば買える量が減り、目標の量（例：1kg）がいつ貯まるのか予測できないという難点がありました。

そこで本セミナーでは、ゴールドリンクが提供する「価格固定型の積立」を詳しくご紹介します。

「価格固定型の積立」は、最初に「購入価格」を固定して契約します。

市場価格がどれほど上がっても、契約時の固定価格（※）で最後まで積み立てられるため、支払総額と受け取り時期が最初にわかります。

目標達成時期が最初からわかり、いつまでに、いくら貯まるのかが明確になるため、長期的なライフプランに組み込みやすいのが最大の特徴です。

「金の正しい持ち方」を知り、あなたの大切な資産を守るための具体的な一歩を踏み出してみませんか？

※固定価格には、所定の手数料等が含まれます。

こんな方にオススメ

◎金（ゴールド）に関心がある、またはすでに持っている方

◎インフレによる円安や資産の目減りに備えたい方

◎将来の増税や、金価格上昇に伴う税金対策を検討中の方

◎「いついくら貯まるか」を明確にした、長期的な資産計画を立てたい方

◎余剰資金（100万円以上目安）の堅実な運用先を検討している方

◎20歳以上で、ご自身の収入に合わせた現実的な積立プランを知りたい方

予定内容

【歴史】 時代を越えて受け継がれてきた金の価値と、その本質に迫ります。

【市場予測】 いま世界で起きている変化を踏まえ、今後の展望を丁寧に読み解きます。

【金への投資方法】 資産を守り育てるための、確かな考え方と選択肢をご紹介します。

【『ゴールド積立くん(R)︎』とは？】 長期的な資産形成を支える、新たな仕組みとその可能性についてお伝えします。

～金売買における主なリスクについて～

本取引をご検討いただくにあたっては、以下のリスクや費用について十分にご理解いただく必要がございます。

・価格変動リスク：金の価格は、政治・経済情勢や為替相場の変動により上下するため、購入価格を下回り、元本割れが生じる恐れがあります。

・手数料等：契約時には、購入価格に対して所定の手数料がかかるほか、初回頭金や口座管理料等の諸費用が発生します。

・元本保証：本商品は預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。

講師紹介

川島 敏行株式会社ゴールドリンク仙台支店長

大手商品取引員にて貴金属アナリストとして長年にわたり研鑽を積み、金市場の分析および資産運用分野において豊富な知見と実績を培う。その後、株式会社ゴールドリンクに入社。

これまで人生の約3分の1を金とともに歩んできた経験を背景に、国内外の市場動向を多角的に分析。マクロ環境と実需の両面から本質を捉えた解説と、実践的な資産運用提案に定評がある。

現在は仙台支店長として現場の最前線に立ち、顧客一人ひとりの資産形成に寄り添いながら、再現性の高い運用戦略の構築と長期的な資産保全を支援している。

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp