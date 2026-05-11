Cambly Kids、5月の特別セールを開始 - 月6,070円～、最大36%OFF

Cambly, Inc.

オンライン英会話サービスを提供するCambly Inc.は、子ども向けオンライン英会話サービス「Cambly Kids」において、日本の保護者を対象に特別セールを開始しました。

本セールでは、ネイティブ講師とのマンツーマン英会話レッスンを、期間限定の特別料金で提供します。12ヶ月プランが36%OFF、月6,070円～でスタートできます。

子どもの「話したい」という気持ちを、英語力に変えよう。

ご登録はこちら :https://www.cambly.com/kids/parent/subscribe?referralCode=jp-maybp26kpr&utm_id=200001376&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_MayBigPromo_prtimes_pressrelease_utmid.200001376_OWN

子どもは本来、話すことが大好きです。その好奇心とエネルギーを英語学習に活かせたら、どれほど可能性が広がるでしょうか。

Cambly Kidsのレッスンは、テストの点数を上げるためではなく、「英語で伝える楽しさ」を体験するための場所です。フレンドリーなネイティブ講師との会話を通じて、お子さまは自然と英語に慣れ親しみ、自信を育てていきます。

この5月、お子さまの「英語、楽しい！」のはじまりを、Cambly Kidsで。

Cambly Kidsの特長

Cambly Kidsは、子ども向けに設計されたオンライン英会話サービスです。

- 👧👦 ネイティブ講師とのマンツーマンレッスン- 子どもが楽しめるカリキュラムとインタラクティブな教材- 🗣️ 自然な英語表現を身につけるスピーキング中心の学習

さらに、レッスンはすべて録画されるため、保護者の方が学習の様子を確認することも可能です。

お子さま一人ひとりのレベルやペースに合わせて進められるため、無理なく継続できる学習環境を提供します。

キャンペーン概要

英語を“できる”に変える、毎日の積み重ね

- 実施期間：2026年5月11日（月）～5月19日（火）- 割引内容：- - 12ヶ月プラン 36%OFF（最もお得）- - 3ヶ月プラン 20%OFF- 料金：月6,070円～- 対象サービス：Cambly Kidsご登録はこちら :https://www.cambly.com/kids/parent/subscribe?referralCode=jp-maybp26kpr&utm_id=200001376&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_MayBigPromo_prtimes_pressrelease_utmid.200001376_OWN

英語力は、一度身につけたら一生使えるスキルです。

Cambly Kidsでは、楽しみながら続けられる仕組みで、お子さまの英語力を着実に育てていきます。レッスンを重ねるごとに増えていく「言えた！」という小さな成功体験が、長期的な自信と学習習慣の土台になります。

保護者の方も、録画されたレッスンを通じてお子さまの成長を一緒に感じていただけます。はじめの一歩は、今がいちばんお得なタイミングです。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎会社名：Cambly Inc.

◎日本マーケティング担当：小川 葉子

◎公式サイト：https://www.cambly.com

◎本プレスリリースに関するお問い合わせ先: jpcontact@cambly.com