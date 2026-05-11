季（とき）を知り、明日が色づく「五季十色（ごきじゅっしょく）占い」全10タイプのビジュアルカードが、セブン‐イレブンのマルチコピー機で利用できるサービス『メモカぴあ』で販売開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、『月刊スカパー！』で連載中の「五季十色占い」を体験できる新WEBサービス「五季十色占いサイト」(※)のスタートに伴い、全10タイプの属性をモチーフにした10種のビジュアルカードを5月11日（月）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機で利用できるサービス『メモカぴあ』で販売を開始いたしました。

※（「スカパー！投票」内／企画・運営：ぴあ株式会社×スカパーJSAT株式会社）

商品ページURL：https://memorial.pia.jp/shop/pages/goki-jusshoku.aspx

【五季十色占いとは？】

「五季十色占い」は風水学と日本の伝統色を組み合わせた新しい占いです。移ろいゆく季節のような運気の流れと、変わらない本質・個性である“色”。両方を知ることで、今どう動くべきかタイミングを知り、人生をより楽しく深く生きるヒントが見えてきます。ご自身のビジュアルカードを持ち歩き、いつでも「五季十色占い」を感じてください。

【五季十色占いサイト（「スカパー！投票」内）】

五季十色属性の診断をはじめ、日々の過ごし方のヒントとなる「今日の五季十色」、診断結果とビジュアルカードをSNSでシェアできる機能など、日常の中で楽しめるコンテンツを展開しています。メールアドレスでの簡単な会員登録により、無料でご利用いただけます。

五季十色占いサイトURL：https://vote.skyperfectv.co.jp/goki-jusshoku

占い・監修：森 冬生 （もり ふゆみ）

占術研究家・風水師・心理テスト作家。「月刊スカパー！」をはじめ雑誌、WEBの連載を中心に幅広く活動中。企業広告やメディア、映画、舞台公演などへの占いや心理テストの提供も多い。趣味の茶道と古典芸能へのリスペクトから和の占い『五季十色占い』を考案する。

（1）商品の詳細

■「五季十色占い」ビジュアルフォト

プリント用紙の種類：写真用紙のL判

販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）

価格：L判400円/枚（税込）

販売期間：2026年5月11日（月）～

商品デザイン：全10種

商品ラインアップ

※実物は画像と異なる場合があります。

（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）

1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。

商品ページURL：https://memorial.pia.jp/shop/pages/goki-jusshoku.aspx

2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。

※税込価格は10%で表記しています。

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/

（ご参考）「セブン‐イレブン×メモカぴあ」について

セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、アーティストのライブを中心としたコンテンツプリントをその場でプリントできます。

「セブン‐イレブン×メモカぴあ」のURL

https://memorial.pia.jp/shop/pages/seven_memoca_index.aspx