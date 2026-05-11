ブーストマーケティング、Dify活用AIエージェントサービス「できないゼロAI」を提供開始

株式会社ヘッドウォータース

株式会社ヘッドウォータースのグループ会社であるブーストマーケティング株式会社は（本社：東京都港区、代表取締役：藤田 徳浩、以下「ブーストマーケティング」）は、AIエージェントサービス「できないゼロAI」を2026年5月11日より提供開始することをお知らせいたします。

本サービスは、オープンソースのAIオーケストレーションプラットフォーム「Dify」（※１）を活用し、無料トライアルから業務定着・保守までを一気通貫で支援するサービスです。

AIの導入が個人利用、PoC止まりになりがちな企業市場において、人材、資金、時間などの理由で諦めている業務課題をAIで無くすべく、「できないゼロAI」で企業の「できない」をゼロにすることを目指します。

URL：https://www.deki-zero.ai/

- 背景、経緯

現在、多くの企業がAI活用に高い関心を持ちながらも、「導入しても使いこなせない」「相談できる相手がいない」「PoC後に定着しない」という課題を抱えています。既存のAI支援サービスはエンタープライズ向けの高額なものか、ツール提供のみで定着支援がないものに二極化しており、中小企業向けに無料から段階的に導入でき、かつ保守まで責任を持つ専業プレイヤーは限られております。

ブーストマーケティングは、統合ビジネスアプリケーション「Knowledge Suite」（※2）を通じた中小企業へのSaaS提供で培ったCS・定着支援ノウハウと、グループシナジーを活用し、この市場空白を埋めるサービスを開発いたしました。

- サービス概要（6フェーズ事業モデル）

本サービスは、顧客の状況とニーズに応じて６段階のフェーズで提供されます。0円から試せる設計により、中小企業の導入ハードルを引き下げます。

１.トライアル（無料体験）

Wixの通販サイトから応募するだけでトライアルURLを即時発行。機能制限版AIエージェントを完全無料で体験いただけます。

２. AIはじめるサポート （無償DSL提供）

トライアルにて業務活用できると判断いただいた場合、お客様環境のDifyへトライアルで試したAIエージェント（DSL）を無償提供し、自社環境で運用の第一歩を踏み出していただきます。導入時の「AIはじめるサポート」は初回5万円（以降1エージェントあたり1万円）となります。

３.ビジネス版DSL （個社別受託：20～150万円）

２.のAIエージェントを運用することで見えてきた課題を一緒に整理し、お客様の業務フロー・課題に合わせた個社別AIエージェントをカスタマイズ開発・納品します。SFA・チャット・ストレージ等との連携により自動化を推進することも可能です。

４. Dify個社別開発 、５. スクラッチ開発

独自要件に応じたゼロからの開発（４.）、Dify以外を活用した高度開発（５.）まで、顧客要件に応じた最適解を提供します。

６.有償保守（月額1～5万円）

２.～５.すべてに付随する月額保守サービス。作ったAIを育て・守る継続サポートを提供します。保守サービスもお客様のニーズに合わせて選べる複数のバリエーションを用意し、納得してAIを運用できる環境を提供いたします。



- 提供開始時点のラインナップ

リリース時点で、20種以上のAIエージェントを「できないゼロAI」のサービスサイトで一斉公開します。業界特化・業務深堀型のエージェントを毎月追加リリースし、「自社でも使えるかも」という気付きポイントを継続的に増やしてまいります。

AIエージェント一覧URL：https://www.deki-zero.ai/agentlist

- 顧客提供価値、特徴

「無料で試せる入口」「業務定着支援」「保守」の三点を一気通貫で提供する専業プレイヤーはまだ限られており、AIの業務導入に向けたハードルを下げるサービス設計としています。

・無料トライアルにより現場が決裁不要でAIを試せる設計にして、「踏み出す一歩の不安」をゼロにします。

・トライアル、業務での試験運用、個社別カスタマイズの順を追った導入で「失敗したらどうしよう？」の不安をゼロにします。

・AI導入・維持に関わる費用の明示により「いくらかかるか分からない費用的不安」をゼロにします。

・スモールスタートからフルカスタムまで、お客様のニーズに合わせたサービス構成で「いきなり大金つかうのは・・・」の不安をゼロにします。

・Knowledge Suite提供で積み上げた中小企業向けCS・定着支援ノウハウで「自社で使えるかな？」の不安をゼロにします。

- グループシナジーの活用

本サービスはグループ内のブルーテックおよびヘッドウォータースとの連携により提供いたします。

AIファイルボックス、並びに付帯サービスとしてのRAGファイルエンジニアリングを提供しているブルーテックとブーストマーケティングが連携してサービス提供する中小企業向けAIエージェント領域から、ヘッドウォータースが主体となるエンタープライズ向け大規模AI開発まで、グループ全体でAI提案のカバレッジを拡大してまいります。

- 非エンジニア／デザイナーによる「できないゼロAI」のサービス運用

通常AIエージェントの開発および品質担保はプロのエンジニアが担っています。一方、「できないゼロAI」のサービス企画・制作・運用は、開発したAIエージェントや各種AIサービスを積極活用することで、エンジニアやデザイナー不在でお困りのチームにおけるAI活用の見本となるべく「AI駆動サービス企画・開発・運用」を実践するサービスです。

・今後の展開

ブーストマーケティングは、物価上昇による競争激化・労働人口の減少による人材不足など複合的な課題に直面している中小企業に対し、AIエージェントを「導入して終わり」にしない形で提供し続けてまいります。「業務が止まらない状態」を商品として提供する一気通貫プレイヤーとして、中小企業のAI活用の裾野を広げ、日本全体のDX推進に貢献することを目指します。

引き続きサービスの向上及び充実を図り、ユーザー企業様の生産性向上・売上アップを全力でサポートしてまいります。

以上

※1：AIオーケストレーションプラットフォーム「Dify」について

Difyは、AIエージェントやワークフロー、RAGパイプラインなどの構築・運用を支援するオープンソースのAIアプリケーション開発プラットフォームです。視覚的な操作でAIアプリケーションやワークフローを構築でき、各種LLM、外部ツール、データソースとの連携に対応しています。

https://dify.ai/

※2：統合ビジネスアプリケーション「Knowledge Suite」について

Knowledge Suiteは、ブルーテック株式会社が提供する、営業支援SFA、顧客管理CRM、グループウェアなどを一体化したクラウド型の統合ビジネスアプリケーションです。顧客管理から商談・案件管理、営業日報、スケジュール・文書管理など、企業活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/

- 商標について

記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：ブーストマーケティング株式会社

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 UD神谷町ビル7階

代表者：代表取締役社長 藤田 徳浩

設 立：2022年10月

URL ：https://www.boostmktg.co.jp/

会社名：ブルーテック株式会社

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 UD神谷町ビル7階

代表者：代表取締役社長 飯岡 晃樹

設 立：2006年10月

URL ： https://www.bluetec.co.jp/

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ： https://www.headwaters.co.jp/