JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、株式会社CS-Cが運営するレベニューマネジメントサービス「C-mo revenue」と2026年5月11日に連携を開始しました。宿泊施設においては、日々の情報収集を自動化し最適な価格の提案で、限られた人員でも効率的かつ継続的な収益改善を実現します。





らく通with×C-mo revenue





■C-mo revenue サービス紹介

「C-mo revenue」は、宿泊施設の価格最適化に必要な情報の収集から意思決定、価格変更までを一気通貫で支援するツールです。価格判断に必要なデータを自動で一元化し、競合価格や稼働率などのデータに基づく分析から価格変更までを、ワンストップで実現します。





“集める・判断する・変更する”を、一つのシステムで。

「C-mo revenue」は、宿泊施設のレベニューマネジメント業務を効率化し、収益最大化と業務負荷の軽減を両立します。





・C-mo revenue 紹介サイト

https://s-cs-c.com/news/20260428/









■らく通with

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/