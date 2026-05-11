法人向けレンタルサーバー『XServerビジネス』、サーバー基盤を刷新―― 法人サイトの安定性をさらに強化

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、2026年5月11日より、法人向けレンタルサーバー『XServerビジネス』において、新規にお申し込みいただく共有サーバーのハードウェアを増強しました。

今回の刷新では、当社にて長期間にわたり安定した運用実績がある高性能サーバーを採用し、CPU・メモリ・ストレージの各面からハードウェアを強化しています。

アクセス集中時でも安定稼働を実現し、ビジネスを止めない快適な運用環境を提供します。

今後も当社では、安定したITインフラの提供を通じて、高い信頼性が求められる法人・企業様のWebサイト運用を支えられるよう、継続的なサービス向上に取り組んでまいります。

■背景

企業のWebサイトは、情報発信から集客、採用活動までを担う、ビジネスの重要な窓口です。Webサイトの重要性が増す一方で、CMSやお問い合わせフォームの活用などサイトの多機能化も進み、サーバーにかかる負荷も高まりやすくなっています。こうしたサーバー負荷によるサイトの表示遅延や停止は、機会損失だけでなく企業イメージの低下にもつながるため、アクセス集中時でも表示速度を維持し、安定して稼働し続けるサーバー環境は、企業の信頼性に関わる重要な要素となっています。

『XServerビジネス』では、こうした法人・企業様のニーズに応えるべく、新規提供サーバーのハードウェアを刷新しました。SNSを起点とした “バズ” などに伴う突発的なアクセス増加時にも、高いパフォーマンスを発揮し、お客様のビジネスを止めない安定したサーバー環境を提供します。

■ハードウェア増強の特長

法人利用に適した高安定のサーバー環境

当社にて長期間にわたり安定した運用実績があるサーバーを採用しており、法人・企業様のWebサイト運用に適した、安定性の高い環境を提供します。

CPU・メモリを強化

CPUには「AMD EPYC 9654」を採用し、1サーバーあたりのコア数が256コアから384コアへと拡張しました。また、DDR5メモリを採用することで、サーバー上のプログラム処理をより快適に行える環境となりました。

高速・大容量ストレージを搭載

ストレージには、大容量のエンタープライズ向けNVMe SSDを搭載。引き続き、複数のNVMe SSDを組み合わせたRAID10構成を採用しており、高速性と耐障害性を両立しています。

データベースをMariaDB10.11に変更

お客様に提供するデータベースをMariaDB 10.5 から MariaDB 10.11 に変更しました。MariaDB 10.11 は、開発元より長期サポート（LTS）の対象として提供されている、安定性の高いバージョンです。

既存のお客様も最新環境へ移行可能

当社では「新サーバー簡単移行」機能を提供しており、専門的な知識や複雑な移行作業は一切不要で、既存のお客様も、追加費用なしで最新サーバー環境をご利用いただくことが可能です。

※増強されたハードウェアでのサーバー提供は、2026年5月11日(月)11時以降に新規にお申し込みのサーバーが対象となります。

■XServerビジネスについて

法人・企業様のニーズに特化した高品質なレンタルサーバーサービスです。

国内シェアNo.1（※1）を誇る「エックスサーバー」で培った豊富なノウハウをもとに、安定したサービスを提供しています。ホームページ制作やサーバー移転の無料代行をはじめ、ビジネスに役立つサービスを追加料金なしでご提供！「Web改ざん検知」などのセキュリティ機能も充実しており、万全のサポート体制でお客様のビジネスを支援します。

『XServerビジネス』公式サイト :https://business.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xbiz_update_260511&utm_content=prエックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※1 2025年12月時点、W3Techs 調べ。