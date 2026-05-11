住信SBIネット銀行、外貨預金総残高4,000億円突破のお知らせ

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年４月30日（木）時点で外貨預金総残高※が4,000億円を突破いたしました。

住信SBIネット銀行は、お客さまの資産形成の有効な手段として、インターネット専業銀行ならではの為替コスト・好金利でご利用いただける外貨預金・外貨積立を提供してまいりました。あわせて、初心者のかたにも快適にご利用いただける外貨預金アプリを展開し、「外貨No.１銀行」を目指した取組を進めております。こうした取組がお客さまのご支持を得て、このたび外貨預金総残高が4,000億円を突破しました。ひとえにお客さまのご愛顧の賜物であり、役職員一同あらためて心より御礼申し上げます。

また、本日2026年５月11日（月）より「【円からのお預入れ限定】外貨定期預金１ヵ月もの 特別金利キャンペーン」を開催いたします。これから外貨預金を始められるかたを含め、住信SBIネット銀行に外貨預金口座をお持ちのすべてのお客さまが対象のキャンペーンとなっておりますのでぜひご利用ください。

＞キャンペーンの詳細は、こちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260511_005605/?cmpid=gaikateiki202605_press)

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

※住信SBIネット銀行所定のレートによる円換算後の外貨普通預金、外貨定期預金、外貨仕組預金の合計。

以上