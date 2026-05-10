【Makuakeにて先行販売開始】総フォロワー28万人の美容インフルエンサー“こーき”が、男性向け日焼け止め「1KEMEN 日焼け止めジェル」を発売

株式会社スマートシックス

SNS総フォロワー28万人を超える美容インフルエンサー“こーき”（株式会社スマートシックス）が、男性向け日焼け止め「1KEMEN 日焼け止めジェル」を発売いたします。

本商品は、“外見が変わると人生が変わる”をテーマに、美容・肌管理・垢抜けに関する発信を行ってきた“こーき”が、自身の経験をもとに開発した男性向け日焼け止めです。

なお、本商品は応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を予定しています。詳細は以下よりご確認いただけます。

▼Makuakeページ

https://www.makuake.com/project/1kemen/

また、最新情報は以下SNSでも発信しています。

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男性の肌管理を日常にする日焼け止め

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多くの男性がスキンケアへの関心を高める一方で、「日焼け対策」については十分に浸透していない現状があります。

開発者自身も肌管理を行う中で、日焼け止めは重要な美容アイテムであると認識していましたが、

・ベタつき

・白浮き

・使用感の重さ

・継続のしづらさ

といった理由から、日常的に使用しづらいという課題を感じていました。

こうした背景から、“男性が毎日使いやすい日焼け止め”をコンセプトに、「1KEMEN 日焼け止めジェル」の開発に至りました。

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■ 商品特徴

6in1処方

白浮きゼロ

全身使える大容量

洗顔でオフ可能

・SPF50 PA++++

・顔・身体兼用

・6in1処方（化粧水・美容液・乳液・クリーム・日焼け止め・化粧下地）

・紫外線吸収剤7種類配合でUVA・UVBを幅広くカバー

・美容成分配合

・無香料

・大容量80g

・洗顔で可能

また、ナイアシンアミドやアゼライン酸、グリチルレチン酸ステアリルなどを配合し、紫外線対策に加え、肌管理の観点でも日常的に使用しやすい設計としています。

軽いテクスチャーで白浮きやベタつきを抑えた使用感とし、日焼け止め特有の不快感を軽減しています。

さらに、石けんで落とせる仕様とすることで、日常使いのしやすさにも配慮しています。

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■ 開発背景

外見改善の経験から生まれたプロダクト

開発者である“こーき”は、過去に外見改善や肌管理に取り組む中で、日焼け対策の重要性を実感しました。

紫外線は、日やけによる乾燥やシミ・シワなどの原因となることから、日焼け止めの継続的な使用が重要とされています。

その経験をSNSで発信する中で、

「何から始めればいいかわからない」

「日焼け止めが続かない」

といった声が多く寄せられたことを受け、初心者でも取り入れやすい商品開発を目指しました。

また本商品は、フォロワーからの意見を取り入れながら改良を重ね、使用感や仕様に至るまで共同で開発された点も特徴の一つです。

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1KEMEN 日焼け止めジェルSPF50 PA++++ / 80g / 無香料

■ Makuake販売概要

販売開始日：2026年5月10日

販売場所：Makuake

商品名：1KEMEN 日焼け止めジェル