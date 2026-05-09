ココスパ【沖縄黒糖＆長命草】スペシャルトリートメント☆南国の恵みを愉しむ、とっておきの夏支度♪ 5～6月限定

株式会社H.P.D.コーポレーション

ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ）は、ココスパにて2026年6月30日まで、沖縄産黒糖と長命草を使った限定トリートメントをご用意いたしました。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」

国内での生産量が日本一の黒糖は、ミネラルが豊富で、黒糖に含まれるコクトオリゴは保湿効果やメラニンを抑えて美白へと導く作用を持つと云われています。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」

長命草は、沖縄の言葉で「サクナ」と呼ばれるセリ科の植物です。ポリフェノールやビタミン、カルシウムなどを豊富に含み、その名のとおり長寿につながる薬草として親しまれています。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」

夏に向け紫外線が気になる季節に、艶やかな素肌をめざしましょう。夏日が多くなり薄着になる季節、ボディトリートメントやフットケアで夏を迎える準備をしませんか。

【5～6月限定】南国ヒーリング 沖縄黒糖 & 長命草のスペシャルトリートメント

ココ ガーデンリゾート オキナワ

【期 間】2026年5月1日（金）～6月30日（火）

【時 間】ココスパ12:00～23:00（最終受付21:00）

◆ボディ＆フェイシャルまたはヘッドトリートメント 125分 \25,400（税込）

詳細を見る :https://cocogarden.com/news/detail.php?id=202ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」

オーガニックオイルでボディトリートメントの後は、長命草のボディパックで肌のキメを整えます。

足先から顔、頭まで、巡り、代謝、肌の輝きを整え、美肌へと導くトータルケアコース。

ミネラルフットバス

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フットケア

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オーガニックオイルトリートメント（背面・デコルテ）

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長命草のボディパック

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テラスバスで海洋ミネラル入浴

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長命草茶でほっと一息

◎ボディパック中のトリートメントメニューをヘッドマッサージまたはフェイシャルトリートメントよりお選びいただけます

・ヘッドマッサージ（ジンセンクリームバス）

高麗人参（ジンセン）を配合したクリームバスで頭皮のケア。抜け毛や毛根の活性、溜まった疲れを解き放ちます。

・フェイシャルトリートメント

オーガニックコスメの植物の生命力を肌に届けます。長命草と黒糖のパックでキメを整え内側から押し返すような弾力のある健やかな肌に導きます。

◆ボディ＆フェイシャルトリートメント フットケア付 90分 \16,500（税込）

海洋ミネラルのフットバスで足裏から豊富なミネラルを取り込み、古い角質を取り除き保湿パックで柔らかい肌質へと導きます。オーガニックコスメのフェイシャルトリートメントと長命草と黒糖のパックでキメを整え、健やかな肌に。

ミネラルフットバス

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フットケア

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オーガニックオイルトリートメント（背中・デコルテ）

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フェイシャルトリートメント＆スクラブ＆長命草と黒糖のパック

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長命草茶でほっと一息

【ご予約・お問い合わせ】

ココ ガーデンリゾート オキナワ

Tel 098-965-1000 12:00～21:00／要予約

◎ココスパ(https://cocogarden.com/cocospa/) 営業時間12:00～23:00（最終受付21:00）

■ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)

ご予約はコチラ :https://reserva.be/reposecocospaココ ガーデンリゾート オキナワ

2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に見晴らしのよいガーデンプールがあり、プールを囲むようにコテージ棟が点在します。

ココ ガーデンリゾート オキナワ

椰子の木や亜熱帯の花が咲き、我が家のように寛げる心地よさを追求した大人のリゾートとして、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/ココ ガーデンリゾート オキナワ

ご滞在中の珈琲サービス、ライブラリー、レンタサイクルやプライベートカーなどココスタイルのおもてなし(https://cocogarden.com/cocostyle/)や2連泊以上（一部期間3連泊）のお客様へのClub CoCo(https://cocogarden.com/clubcoco/)クラブココが、快適なリゾートライフを演出します。

オーダーを受けて調理する小籠包やフカヒレ焼売などのアツアツ点心、マンゴープリン他スイーツを心ゆくまで味わえる飲茶三昧ランチとディナーが人気のレストラン「マカンマカン」。美と健康をテーマに身体にやさしい沖縄食材を使ったヘルシーな朝食も好評です。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「マカンマカン」飲茶三昧イメージ

水中で流れるヒーリングミュージックでココロもカラダもリラックスするガーデンプール、昨秋オープンしたフィットネスルーム、島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使うご当地トリートメントが人気の「ココスパ」、「てふてふライブラリーラウンジ」でのドリンクサービス（8:00-21:00）など、ゆったりとお寛ぎください。

ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄本島・うるま市）アクセス案内 :https://cocogarden.com/access/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EdFkRoX4MrY ]

グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」へは、定時シャトルバスで15分。

グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」（沖縄本島・恩納村）ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/