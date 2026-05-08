「つばらつばら」発売30周年。「想いをかさねて、これからも。」を合言葉に、2026年5月より記念企画をスタートいたします。

株式会社 鶴屋吉信

菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、2026年、ベストセラー焼菓子「つばらつばら」が1996年の発売から30周年を迎えることを記念し、2026年5月～2027年初旬にかけて発売30周年記念企画を実施いたします。

■「つばらつばら」特集ページ・公式SNS

30周年記念企画に関する情報は、公式ページならびに公式SNSにて順次発信します。

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara)

※2026年5月中旬より30周年記念バージョンに更新予定※

●公式X：https://x.com/tsuruya1803(https://x.com/tsuruya1803)

●公式Instagram：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/(https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/)

■「こころを贈る」美味しさで30周年。次の30年へ、感謝の気持ちをこめて。

銘菓「つばらつばら」は、今から30年前の1996年（平成8年）10月、鶴屋吉信の新たな焼菓子として誕生いたしました。もっちり・しっとり自慢の焼皮に、北海道十勝産小豆製の小倉あんをたっぷりとはさんだ美味しい風味で発売以来多くの皆様にご愛顧いただき、おかげさまで2026年10月に発売30周年を迎えることとなりました。

鶴屋吉信では感謝の気持ちをこめて、この１年間さまざまな記念企画を実施いたします。「つばらつばら」の美味しさを改めてお伝えするとともに、これからの30年へ向かう記念の年として、ぜひ皆様ご一緒にお楽しみいただけますと幸いです。

■「つばらつばら」30周年記念企画 実施内容

発売30周年 銘菓「つばらつばら」●30周年記念ロゴマーク・キャッチコピーが決定！

「つばらつばら」を象徴するやわらかく折りたたまれた半月型の焼皮に、発売30周年をあらわす数字を大きくあしらいました。

30年の年月の中で、つくる人・届ける人・贈る人・受け取る人…たくさん積み重なってきた想いを、「これからも」大切に、そして新たに「かさねて」いきたいという願いをこめて作成いたしました。

「つばらつばら」30周年記念期間中の１年間は、このロゴマークをあしらったアクリルバッジを社員・販売員が身につけて、心をひとつにご接客をさせていただきます。見かけられた際はぜひご注目くださいませ。（非売品のため、グッズとしての販売は行いません）

【１】【イベント】「旅するつばらつばら」全国各地で開催

それぞれのお店にて手づつみでつくる“ふわもち”な美味しさを数量限定販売！

イベント特製「『ふわもちつばら』塩小倉バター」をたずさえて各地を巡る、特別販売イベントです。

●時期・場所：

[第1回]2026年5月21日（木）～26日（火）鶴屋吉信 本店 10:00～16:00 （京都）

[第2回]2026年6月26日（金）～28日（日） あべのハルカス近鉄本店（大阪）

[第3回]2026年7月 鶴屋吉信 IRODORI 京都駅八条口店（京都）

[第4回]2026年10月中 高島屋 新宿店（東京）

[第5回]2026年10月中 鶴屋百貨店（熊本）

以降、2027年初旬にも巡回を予定しております。

※開催場所・時間については変更の可能性があります。

●内容：お店で焼皮にあんを包んで仕上げることで、“ふわふわもちもち”の食感をお楽しみいただける特製の「『ふわもちつばら』 塩小倉バター」を数量限定で販売します。各回それぞれ期間限定開催で、全国各地を巡る予定です。開催店ならではの限定風味が登場する可能性も…？

●「旅するつばらつばら」特製「『ふわもちつばら』 塩小倉バター」

【北海道十勝産小豆製：小倉あん】×【京都丹後：琴引の塩】×【北海道産：バター】

まろやかな小倉あんになめらかなバターをあわせた、王道の美味しさ。隠し味に京都丹後地方琴引浜周辺の海水から炊き上げた「琴引の塩」をしのばせて、甘みと風味がさらに引き立つ特別な美味しさが出来上がりました。

消費期限は当日中。店内厨房仕上げで“ふわもち”食感がたまらない焼皮で包んだ、一度食べたら忘れられないしあわせ…ぜひ一度、ご賞味くださいませ。

●ラインナップ（本店・あべのハルカス ※以降は順次発表いたします）

・「塩小倉バター」１個 314円（税込）

・3個入（「塩小倉バター」「小倉」「抹茶」各１個） 929円（税込）

●特定原材料等28品目：小麦・乳成分・卵（「塩小倉バター」「小倉」「抹茶」すべて）

●お日保ち：製造日当日中 お早めにお召し上がりください

●「旅するつばらつばら」記念キャラクター「つばらちゃん」

巡回イベントを記念して、オリジナルキャラクター「つばらちゃん」が誕生！

もっちり・しっとり、美味しい焼皮に小倉あんと夢をつつんで、今日もてくてく、皆様のもとへおじゃまします。30周年企画中はさまざまな場所に登場する予定ですので、ぜひ可愛がっていただけますと幸いです。

【２】【商品】「つばらつばら 四季めぐりセット」WEB限定発売

30年の年月をかけて愛されてきた「つばらつばら」と、これまでの歩みから生まれた四季折々の風味４種類。あわせて５種類のあじわいを１箱に詰合せた、数量限定・WEB予約限定のコンプリートセットを発売いたします。

●時期：

[メルマガ購読者様先行販売] 2026年5月28日（木）12:00～

[一般販売]2026年5月30日（土）12:00～

※数量限定 無くなり次第終了

●場所：鶴屋吉信 公式オンラインショップ ※店頭販売はございません

●内容：「つばらつばら」「花のつばらつばら」「つばらつばら 抹茶」「つばらつばら 栗」「つばらつばら りんご」５種×各２個＝10個入の詰合せセット。季節ごとに期間限定でしか味わえない風味を特別に１度にお楽しみいただけます。ぜひ、この機会にご堪能ください。

●価格：2,981円（本体2,760円）

●特定原材料等28品目：小麦・乳成分・卵（すべて）、りんご（「りんご」のみ）

●お日保ち：製造日より7日

【３】【SNS】「#つばらつばらのココが好き」発信企画

お菓子大好き、食べることが大好き！な社員がいっぱいの鶴屋吉信社内から、日ごろ「つばらつばら」に感じている「ココが好き！」なポイントを発信していくSNS企画です。

「つばらつばら」ファンのお客様はもちろん、あまり馴染みがない、食べたことがない…という皆様にも、社員からの「つばらつばら」愛やその美味しさの魅力をぜひ知っていただければ幸いです。

●時期：2026年6～7月予定

【４】【その他】もっと「つばらつばら」を楽しめるキャンペーンなど企画進行中

・「#つばらつばらに思い出を」お客様エピソード募集＆SNSにてご紹介

・「つばらつばらオリジナルグッズ」限定発売＆プレゼント企画も？

・季節限定「つばらつばら」風味のリニューアル販売

…などを企画しております。（予定は変更となる可能性がございます）

■銘菓「つばらつばら」とは

●「つばらつばら」美味しさへのこだわり北海道十勝産小豆の豊かな風味

和菓子の美味しさの源となるのが「あん」です。

「つばらつばら」には、北の豊かな大地で育まれた「北海道十勝産小豆」を使用。

涼しく寒暖の差の大きい環境により糖度と風味が増し、粒が大きく育つのが特徴です。厳選した小豆を、ふっくらとまろやかな「小倉あん」に炊き上げています。

唯一無⼆の“もっちり、しっとり”食感

ほどよい弾力の「もっちり」感、小倉あんとなじむ「しっとり」感。

一度お召し上がりいただくと忘れられない独特の食感を、餅粉（もち米の粉）と小⻨粉を鶴屋吉信独自の方法でブレンドし、 銅板でじっくりと焼き上げて作り出しました。

ぜひ、ひとくちひとくちを「しみじみと」ご賞味くださいませ。

安心安全、想いを届ける美味しさを

京都府・亀岡市の自社工場「鶴屋吉信FACTORY」にて、徹底した品質管理のもと製造、出荷を行っています。時間をかけて焼き上げた焼⽪はほのかに香ばしくやわらか、ふんわりと手づつみのような優しさで小倉あんを包めるよう機械にも工夫を施しました。

全国のお客様へ、いつも変わらぬ信頼の美味しさをお届けしております。

●「つばらつばら」の銘にこめた想い

京菓子の美味しさや文化を広く伝えたいという想いから生まれた「つばらつばら」の銘は、万葉集に詠まれたひとつの和歌の一節に由来します。

浅茅原（あさぢはら） つばらつばらに もの思へば

故（ふ）りにし郷（さと）し 思ほゆるかも

-万葉集（巻三・333）-

歌人・大伴旅人が故郷に思いをはせた歌にある、「しみじみと心ゆくままに」を意味する「つばらつばら」。懐かしいふるさと、大切な人々との思い出やぬくもりがしみじみと心に満ちるような、そんなお菓子でありたい。しみじみと味わえる美味しさで、気持ちを伝えるお菓子としてご愛顧いただきたいという気持ちをこめました。

「こころを贈る」それが、私たちが「つばらつばら」に託した想いです。

■京菓匠 鶴屋吉信について

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/