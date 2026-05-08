グランドオープン前に先行公開！「TOVILLA STAY 新潟本町」体験型ローンチイベントを開催

株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ

株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ（所在地：新潟県新潟市）は、2026年5月30日（土）にグランドオープンを迎える宿泊施設「TOVILLA STAY 新潟本町」において、地域向けローンチイベントを2026年5月18日（月）に開催いたします。

本イベントは、単なる宿泊施設の内覧会ではなく、“まちなかに泊まる”という新しい滞在価値を体験いただくための体験型イベントです。

当日は、館内を自由に回遊いただける内覧会に加え、設計者や地域プレイヤーによるトークセッション、交流コンテンツなどを準備しています。古町エリアの歴史と文化が重なるまちの中で、「泊まること」が地域との接点になる--そんな新しい宿泊体験を立体的に発信します。

■「TOVILLA STAY 新潟本町」について

「TOVILLA STAY 新潟本町」は、港町・古町エリアにかつて数多く存在した「旅籠（はたご）」文化を現代的に再編集し、“古町に泊まる”という体験を提案する宿泊施設です。

本町通アーケードや人情横丁に隣接する立地に、木造2階建て・全4棟のヴィラ型客室を配置。まちの賑わいの中にありながら、静けさと洗練が共存する滞在空間を実現しています。

全室が2フロア構成・キッチン付きの滞在型客室となっており、一部スイートルームにはプライベートサウナも完備。まちの日常に溶け込みながら、上質な時間を過ごせる宿泊体験を提供します。

▼5月30日（土）からの宿泊ご予約受付中。

◇公式サイト：https://niigata-honcho.tovilla-stay.jp

◇Instagram：https://www.instagram.com/tovillastay_niigatahoncho/

■イベント開催の背景

近年、観光地を「訪れる」だけでなく、地域に「滞在する」こと自体に価値を見出す旅行スタイルが広がっています。

本事業では、古町という歴史・文化・人の営みが積み重なるエリアに宿泊機能を配置することで、「観光地として消費する」のではなく、“まちの中で時間を過ごす”という滞在価値の創出を目指しています。今回のローンチイベントでは、建築・地域・宿泊の視点を横断しながら、「古町に泊まる理由」を感じていただく機会をご提供します。

■イベント概要

開催日時 2026年5月18日（月）10:00～16:00

会場 TOVILLA STAY 新潟本町（新潟県新潟市中央区本町通6番町1117-1）

内容 館内自由内覧、トークセッション、滞在体験を感じられる交流時間（軽飲食提供）

＜トークセッション概要＞

開催時間 11:00～11:40

テーマ 「まちなかに泊まるという選択」

登壇者 近藤潤（Suikaka）、大沢雄城（オンデザイン）

ゲスト 金澤李花子（上古町の百年長屋SAN）

ファシリテーター 小林紘大（株式会社新潟家守舎）

小林紘大

株式会社新潟家守舎 代表

近藤潤

Suikaka 一級建築士

大沢雄城

オンデザイン

金澤李花子

百年長屋SAN 副館長

▼5月30日（土）からの宿泊ご予約受付中。

◇公式サイト：https://niigata-honcho.tovilla-stay.jp

◇Instagram：https://www.instagram.com/tovillastay_niigatahoncho/

■会社概要

会社名 株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ

代表 代表取締役 廣瀬 雄一

所在地 新潟県新潟市西区善久８２３番地

事業内容 宿泊施設の開発および運営管理