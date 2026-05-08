グランドオープン前に先行公開！「TOVILLA STAY 新潟本町」体験型ローンチイベントを開催

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株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ

株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ（所在地：新潟県新潟市）は、2026年5月30日（土）にグランドオープンを迎える宿泊施設「TOVILLA STAY 新潟本町」において、地域向けローンチイベントを2026年5月18日（月）に開催いたします。




本イベントは、単なる宿泊施設の内覧会ではなく、“まちなかに泊まる”という新しい滞在価値を体験いただくための体験型イベントです。


当日は、館内を自由に回遊いただける内覧会に加え、設計者や地域プレイヤーによるトークセッション、交流コンテンツなどを準備しています。古町エリアの歴史と文化が重なるまちの中で、「泊まること」が地域との接点になる--そんな新しい宿泊体験を立体的に発信します。


■「TOVILLA STAY 新潟本町」について

「TOVILLA STAY 新潟本町」は、港町・古町エリアにかつて数多く存在した「旅籠（はたご）」文化を現代的に再編集し、“古町に泊まる”という体験を提案する宿泊施設です。



本町通アーケードや人情横丁に隣接する立地に、木造2階建て・全4棟のヴィラ型客室を配置。まちの賑わいの中にありながら、静けさと洗練が共存する滞在空間を実現しています。






全室が2フロア構成・キッチン付きの滞在型客室となっており、一部スイートルームにはプライベートサウナも完備。まちの日常に溶け込みながら、上質な時間を過ごせる宿泊体験を提供します。



▼5月30日（土）からの宿泊ご予約受付中。


◇公式サイト：https://niigata-honcho.tovilla-stay.jp


◇Instagram：https://www.instagram.com/tovillastay_niigatahoncho/


■イベント開催の背景

近年、観光地を「訪れる」だけでなく、地域に「滞在する」こと自体に価値を見出す旅行スタイルが広がっています。



本事業では、古町という歴史・文化・人の営みが積み重なるエリアに宿泊機能を配置することで、「観光地として消費する」のではなく、“まちの中で時間を過ごす”という滞在価値の創出を目指しています。今回のローンチイベントでは、建築・地域・宿泊の視点を横断しながら、「古町に泊まる理由」を感じていただく機会をご提供します。






■イベント概要

開催日時 2026年5月18日（月）10:00～16:00


会場 TOVILLA STAY 新潟本町（新潟県新潟市中央区本町通6番町1117-1）


内容 館内自由内覧、トークセッション、滞在体験を感じられる交流時間（軽飲食提供）



＜トークセッション概要＞


開催時間 11:00～11:40


テーマ 「まちなかに泊まるという選択」


登壇者 近藤潤（Suikaka）、大沢雄城（オンデザイン）


ゲスト 金澤李花子（上古町の百年長屋SAN）


ファシリテーター 小林紘大（株式会社新潟家守舎）



小林紘大

株式会社新潟家守舎 代表




近藤潤

Suikaka 一級建築士




大沢雄城

オンデザイン




金澤李花子

百年長屋SAN 副館長





▼5月30日（土）からの宿泊ご予約受付中。


◇公式サイト：https://niigata-honcho.tovilla-stay.jp


◇Instagram：https://www.instagram.com/tovillastay_niigatahoncho/



■会社概要


会社名　株式会社ヒロセホテルズ＆リゾーツ


代表　代表取締役 廣瀬 雄一


所在地　新潟県新潟市西区善久８２３番地


事業内容　宿泊施設の開発および運営管理