「岩下の新生姜(R)の巻きかつ」5/13(水)より期間限定販売　～「とんかつ まい泉」 ×「岩下の新生姜(R)」 コラボレーション商品～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：千 大輔）は「とんかつ まい泉」と岩下食品株式会社（以下、「岩下食品」）のコラボレーション商品 「岩下の新生姜(R)の巻きかつ」 を2026年5月13日（水）より期間限定で販売いたします。

まい泉自慢のとんかつと、風味豊かな新生姜がアクセントに

まい泉で人気の「巻きかつ」シリーズに、岩下食品のロングセラー商品「岩下の新生姜(R)」とのコラボレーション商品が期間限定で登場します。やさしい辛味、爽やかな香りが特長の「岩下の新生姜(R)」を細かく刻み、薄切りの豚ロース肉で巻き、まい泉オリジナルのパン粉ををつけてサクッと揚げました。さっぱりとした生姜と豚の旨みが相性抜群の商品です。

■商品名：岩下の新生姜(R)の巻きかつ

■価 格：400円（税込）

■発売日：2026年5月13日（水）～6月23日（火）予定

■販売店：全国の直営店にて販売 エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。

※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

「岩下の新生姜(R)」について

「岩下の新生姜(R)」は、1987年発売のロングセラー商品です。やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬です。台湾で丹念に育てられる本島姜（ペンタオジャン）という特別な生姜を使用し、土掛けを繰り返す独特な栽培方法により、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。



▼「岩下の新生姜(R)」岩下食品株式会社HP

https://iwashita.co.jp/

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：千 大輔

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業