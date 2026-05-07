パティスリー洛甘舎は、母の日ギフトに「洛甘バターサンド」を一押しで発売いたしております。お客様のご要望により、季節限定の＜桜＞＜マロン＞を通年販売に切り替えました。＜プレーン＞＜抹茶＞に加えて4種のフレーバーで「母の日」の珠玉のプレゼントに！

「洛甘バターサンド」＜プレーン＞＜抹茶＞＜桜＞＜マロン＞ の特長と工夫

「洛甘バターサンド」は、甘過ぎないあっさりとした口当たりで大人気です。生地には白餡を練り込んで口どけが良いように工夫した「和魂洋才」の逸品です！ 母の日にピッタリの＜桜＞は、香り高い「山桜」のノンアルコールリキュールを合わせた桜色のバタークリームを、「さくら餡」を練り込んだ生地でサンドしています。＜マロン＞：マロンペーストをふんだんに使用し、渋皮栗を合わせたバタークリームは絶品です。生地にもマロンペーストを練り込んだこだわり抜いた逸品です。＜プレーン＞：国産バターにチョコレートとメイプルシロップで香り付けした秀逸なバタークリームです。＜抹茶＞：高級宇治抹茶（利招園茶舗製）で風味付けしています。 母の日のプレゼントとして、デザートの食卓を彩ってください！

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp