あなたの“酒の常識”、本当に正しいですか？飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー 6月9日（火）無料開催

東海電子株式会社

自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年6月9日（火）、飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー「あなたの常識は非常識？実際の事故から学ぶ、飲酒の怖さと正しい知識」を無料オンライン開催いたします。

その常識、事故の原因かもしれません。

飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー あなたの常識は非常識？実際の事故から学ぶ、飲酒の怖さと正しい知識 6月9日（火）無料開催お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260609seminar?_gl=1*hi1q2*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_MVSNDE195G*czE3NzgxMTc1MzckbzEwNTkkZzEkdDE3NzgxMTc1NDMkajU0JGwwJGgw*_ga_6M0CDTKZRM*czE3NzgxMTc1MzckbzE1ODgkZzEkdDE3NzgxMTc1NTUkajQyJGwwJGgxOTE1MzQ3ODIy

「これくらいなら大丈夫」と思っていた飲酒習慣に、実は思わぬリスクが潜んでいるかもしれません。

実際の事故事例を通じて、アルコールの影響や適切な飲酒量、正しい知識を身につけ、自分と大切な人の命（安全）を守りましょう。

こんな課題をお持ちでしょうか

「これくらいなら大丈夫」と思う飲酒習慣に不安を感じたことがある

飲酒の正しい知識や適量について、きちんと理解できていない

事故や罰則の実態を知らずリスクを実感できていない

～主な対象者～

・飲酒によるリスクを正しく知り自分や家族の安全を守りたい方

・事故事例を通じて現実的な危険性を理解したい方

・適正な飲酒量や予防策を学び日常に活かしたい方

セミナー概要

開催日時：2026年6月9日(火) 13:30～14:30

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

１.飲酒が引き起こす、さまざまなリスク -命と健康を脅かす、飲酒の影響

・代表的な飲酒運転事故事例

・直近に発生した飲酒運転事故

・インターロック導入事例紹介（個人）

・急性アルコール中毒-見逃してはいけない兆候

・事故だけではない、血圧、依存、ストレスなど、静かに進むリスク

２.知っているつもりの飲酒知識チェック

・知らないままでは危険なこと

３.守るべきはルールではなく、命

・知っておきたい、飲酒量の目安

・飲酒基準値はどう変わったのか -改正前と改正後

・危険運転致死傷罪、その重さを知る -自転車にも及ぶ、同じ責任

・ 安全を支えるツールのご紹介

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 福島 郁子

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260609seminar?_gl=1*hi1q2*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_MVSNDE195G*czE3NzgxMTc1MzckbzEwNTkkZzEkdDE3NzgxMTc1NDMkajU0JGwwJGgw*_ga_6M0CDTKZRM*czE3NzgxMTc1MzckbzE1ODgkZzEkdDE3NzgxMTc1NTUkajQyJGwwJGgxOTE1MzQ3ODIy

みなさまのご参加をお待ちしております。

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」