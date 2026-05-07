夏のボーナスどう生かす？「守るシニア」と「攻める若者」、資産運用EXPOに見る日本人の新しいお金のリアル。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月15日（金）～17日（日）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級の資産運用イベント『第5回資産運用EXPO 夏』 を開催します。

株式・不動産・保険などの金融商品から、金（現物資産）、相続・贈与対策まで、あらゆる投資商品が出展

物価上昇が続く中、多くの生活者が「預金だけでいいのか？」という不安を抱えています。退職金を減らさず次世代へ着実に継承したい「守りのシニア層」と、新NISAを武器に積極的な資産形成を急ぐ「攻めの若者層」。このように日本人の「お金との向き合い方」は世代間で大きく二極化しています。



こうした投資意識の分断が鮮明になる中、それぞれの課題に対する「リアルな解決策」が集まる場として、日本最大級の資産運用イベント「資産運用EXPO【夏】」が開催。

本展では、株式・不動産・保険などの金融商品から、金（ゴールド）をはじめとする現物資産、相続・贈与対策まで、あらゆる投資ソリューションが出展します。

守るシニア：退職金と資産承継の「守り」の技術

「人生100年時代」において、退職金を単に運用するだけでなく、「いかに守り、次世代へ円滑にバトンタッチするか」が、今、日本のシニア・家族にとって最大の課題となっています。



本人の判断能力が低下した際の「資産凍結リスク」や、相続発生時の「争族」を避けるための生前対策の必要性がかつてないほど高まっている中、本展では、資産の寿命を延ばし、家族の未来を守るための具体的な「商品・サービス」を提案します。

（株）夢相続

「相続税対策」と「資産活用」を同時に実現する、相続税を「減らす」だけでなく、「0円に近づけながら収入も生む」独自の相続設計を提供。相続後に困らない“収入が残る相続”を実現し、争族回避・納税対策・資産承継をトータルでサポート。

ノーススターアドバイザリー（株）

老後資金を自分で準備する方法から退職金や老後資金の運用に特化した独立系ファイナンシャルアドバイザー。退職金の一括投資・分散投資、年金受け取り戦略、相続を見据えた資産設計など、人生後半の“守りの運用”を支援します。

夏のボーナス活用：インフレに立ち向かう「攻め」の防衛術

物価上昇が続く中、現金預金のみでは「実質的な資産目減り」が生じているという認識が広く浸透しました。5月開催の本展では、夏のボーナスを「消費」で終わらせず、中長期的な「資産防衛」へ転換するための絶好のタイミングです。

今夏のボーナス戦線では、従来の株式や債券だけでなく、インフレ耐性の高い「実物資産」や、AI技術を活用した運用効率化への注目が急上昇しています。会場で見られる、単なる金融商品にとどまらない、多様な投資のカタチをご紹介します。

（株）GenerativeX

生成AIを活用して日本株・米国株・ETFなどのマーケット情報を自動収集・分析し、投資判断に必要な情報整理と可視化を支援する個人投資家向けサービス。投資初心者から中上級者まで、情報収集や分析にかかる時間と手間を大幅に削減できる投資分析支援AIです。

（株）クレア・ライフ・パートナーズ

話題性・人気の高い「ウイスキー投資」や「ミニチュアカー投資」など、金融資産と実物資産を組み合わせた「真の分散投資」が可能。最低10万円から数億円まで、一人ひとりの資産状況、ライフプランに応じた、最適な資産形成・防衛手法を提供します。

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら>> https://www.am-expo.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（5/14）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

開催概要

展示会名：第5回 資産運用EXPO【夏】

会期：2026年5月15日（金）～17日（日）10:00-18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 東７ホール 主催：RX Japan合同会社

出展社数：120社（予定） 来場者数：約12,000名（見込み） セミナー：120本

公式Web： https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

【お問い合わせ先】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

資産運用EXPO（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：048-233-9247 MAIL：asset.jp@rxglobal.com