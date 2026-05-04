フェンシング 女子フルーレ日本代表、ワールドカップ団体戦で銅メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年5月3日（日）、トルコ・イスタンブールにて開催された女子フルーレ・ワールドカップにおいて、日本代表チームが団体戦で銅メダルを獲得しました。

左から上野優佳、辻すみれ、竹山柚葉、東晟良

今大会を世界ランキング4位で迎えた日本チームは、準々決勝でポーランドに45-29で勝利。続く準決勝ではイタリアに39-45で惜敗したものの、3位決定戦では韓国に39-24で勝利し、銅メダルを獲得しました。

相手に攻撃を仕掛ける東晟良（右）ベンチからの声援左から東晟良、上野優佳、辻すみれ、竹山柚葉日本チーム全員での集合写真

■選手コメント

・東 晟良（共同カイテック株式会社）

「団体銅メダル獲得することができて嬉しく思います。今シーズンはなかなかメダルを取れないこともあり、このメダルはチームみんなの自信につながったと思います。個人的にももっと技術力を上げてチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います！

応援ありがとうございました。」



・上野 優佳（エア・ウォーター株式会社） 「今シーズン最後のW杯の団体戦でメダルを獲得することができて嬉しいです。次は優勝を目指して、さらにレベルアップしていきたいと思います。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。」

・辻 すみれ（株式会社大垣共立銀行）

「今シーズン中々3位決定戦で勝ち切れず、メダルを獲得出来ていなかったので、最後に獲得できて安心しました。イタリアとの点差も縮んできたので、次こそは決勝まで行けるよう頑張ります。応援ありがとうございました！」

・竹山 柚葉（エア・ウォーター株式会社）

「応援ありがとうございました！前回大会に続き、決勝まであと少しのところで負けてしまったのは悔しいですが、チームのみんなでメダルを獲得することができて良かったです。今回はリザーブとしての出場でしたが、自分にできることをもっと増やしていき、どんな状況でもチームにプラスとなれる選手を目指して引き続き頑張ります。」

■大会リザルト

https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/7D69909BB57443EAA5E533C33EBE44DD/01B3849F219249798AD987DCF0924F5B

■画像

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■本件に関するお問い合わせ先

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