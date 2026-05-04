【速報】CLUB REBAES、第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 二回戦を完勝

REBASE株式会社

「CLUB REBASE（クラブリベース）」は、2026年5月3日(日)に府中市民球場で開催された「第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 2回戦」にて、「エスプライド」と対戦し、8-0（7回コールド）で勝利を収めました。

打線は初回から打線がつながり、3回まで毎回得点を記録し主導権を握る展開となりました。乘松選手、津久井選手、石川選手がそれぞれ2安打ずつを記録し、打線の厚みを発揮。走塁面でも積極的な姿勢が光りました。

投手陣は、6人の投手による無失点リレーで試合を終えました。なかでも、6回から登板した日高選手が2回をパーフェクトに抑え、試合の流れを大きく引き寄せました。

第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 トーナメント表

次戦は、「TOKYO METS」と「全府中野球倶楽部」の勝者と二次予選進出をかけ準決勝を戦います。

【試合概要】

日時：2026年5月3日(日)

大会名：第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会

会場：府中市民球場

試合結果：CLUB REBASE 8-0 エスプライド

【選手コメント】

須永選手2回表、中適時打を放つ須永選手

一次予選、なかなか調子が上がらない中で、いいところで打てたのはよかったかなと思います。チームの状態も試合を重ねるごとに良くなっているので、次の準決勝を勝ち抜いて二次予選に進めるように頑張ります。

津久井選手1回表、右二塁打を放つ津久井選手

本日もご声援ありがとうございました。先頭打者としてチームに勢いをつけるバッティングができて良かったです。次は二次予選進出をかけた試合になるので、チーム一丸となって全力で戦います！

応援よろしくお願いします。

日高選手試合終盤、2回をパーフェクトに抑える日高選手

チームの勝利のために、腕を振ることができて良かったです。次の登板も勝利に貢献できるように腕を振ることだけだと思っているので、ご声援のほどよろしくお願いいたします！次の準決勝も勝ちます！

【チーム概要】

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口 蒔人

運営会社：REBASE 株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-2-2 柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase



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