要潤が語る、俳優人生の原点。『仮面ライダーアギト』デビュー秘話、L.A.との二拠点生活、大杉漣さんへの想いも。松下奈緒ナビゲート『KENEDIX CROSSROADS』5月のゲストに登場

株式会社J-WAVE要潤、松下奈緒

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜24時30分から放送中、ナビゲーターの松下奈緒が毎月一組のゲストを迎え「人生の分岐点」について深く語り合う番組『KENEDIX CROSSROADS』。月替わりで豪華ゲストが登場するこの番組、5月のゲストにはドラマ、映画、舞台など幅広いフィールドで活躍を続ける俳優・要潤を迎えます。

番組ナビゲーターの松下奈緒とは、朝ドラ『まんぷく』での夫婦役をはじめドラマでの共演経験も多い要。二人はこれまでに夫婦役、恋人役など、数多くの作品で共演してきた間柄です。

初回となる今夜の放送では、意外にも「内気な子どもだった」という幼少期の話からスタート。小学校から高校まで打ち込んだ陸上競技、高校3年生のインターハイ予選決勝で味わった大きな挫折を経て、身体を使って表現する仕事として俳優の道を意識するようになったと語ります。

また、2001年のTVシリーズ『仮面ライダーアギト』でのデビュー当時のエピソードも披露。当時は携帯電話代も払えないほどの苦しい生活を送りながら、オーディションに挑んでいたという要。俳優としてのプロ意識が芽生えた瞬間として、映画の舞台挨拶で多くのファンの声援を浴びた時のことを振り返ります。さらに、俳優として歩む中で大きな存在だった、俳優・大杉漣への想いを明かす場面も。

現在は、日本とロサンゼルスの二拠点生活を送っている要。L.A.で演技学校に通い、多様なバックグラウンドを持つ人々と芝居に向き合う日々についても紹介します。45歳を迎え、「仕方ない」という言葉にたどり着いたという現在の心境、そして、演じるだけでなく作品をゼロから生み出す側にも挑戦したいという今後の展望も語られます。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

5月1日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260502003000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260502003000)

5月8日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260509003000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260509003000)

5月15日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260516003000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260516003000)

5月22日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260523003000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260523003000)

5月29日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260530003000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260530003000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：KENEDIX CROSSROADS

放送日時：毎週金曜日 24:30～25:00

ナビゲーター： 松下奈緒

5月ゲスト：要潤

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/crossroads/

番組X(旧twitter)：https://x.com/crossroads813

番組Instagram：https://www.instagram.com/crossroads_813

ハッシュタグ：#クロスロード813