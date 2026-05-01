【GW帰省ブルー】妊活女性の「半数以上」が直面する、連休中の“タイミング”のジレンマ。誰にも言えない葛藤とは。

パスクリエイト株式会社

パスクリエイト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯原 崇暁） は、大型連休ゴールデンウィーク（以下、GW）の帰省に際して妊活中の夫婦が直面する心理的負担、いわゆる「GW帰省ブルー」の実態に着目いたしました。

本来、家族との再会を楽しみにする大型連休。しかし妊活中の夫婦にとっては、妊活のタイミングや周囲への配慮など、見えにくい悩みを抱えやすい時期でもあります。

帰省と妊活の両立に戸惑う声も少なくなく、当事者ならではの心理的負担が浮かび上がっています。

パスクリエイト株式会社は、こうした背景を踏まえ、「GW帰省ブルー」の実態をひも解くとともに、帰省か妊活かの二者択一ではなく、夫婦が自分たちらしいペースで両立を目指せる新たな選択肢のあり方を提示いたします。

帰省ブルーとは何か

一般的に「帰省ブルー」は、連休中の対人関係などによる気分の落ち込みを指しますが、 パスクリエイト株式会社はこれを妊活の視点から再定義いたしました。

妊活中の夫婦における「GW帰省ブルー」とは、家族との団らんの裏側で「今月のタイミングをどうするか」「子供はまだ？と聞かれないか」といった、外部に共有しづらい課題に直面し、心理的な負担を感じる状態を指します。

その背景には、妊活における1周期ごとの機会を大切にしたいという意識があります。

晩婚化が進む中で一度の排卵周期の重みは増しており、特に帰省がその時期と重なった際、夫婦は苦渋の決断を迫られます。

気兼ねないはずの実家であっても、親戚・親からの子供の待望や親戚の子供を見るのがつらく、夫婦の心に深い影を落としている。

これが妊活中の夫婦における「GW帰省ブルー」の実態です。

データが語るリアル

■帰省は楽しみ。でも、約34％が感じる「連休直前の重圧」

パスクリエイト株式会社が実施した調査によると、「妊活中にGWに帰省したことがある女性」のうち、66.1％の方が帰省を前向きに捉えている一方で、34.1％の方が連休前に憂鬱な気持ちを抱えていることが分かりました。

この結果は、帰省というポジティブな出来事の裏側に、一定数の心理的負担が存在していることを示しています。

■半数以上以上が感じる「環境の壁」

さらに帰省ブルーを深掘りすると、アンケート回答者の58.8％が「帰省先などの普段と異なる環境 では妊活がしにくい」と回答。

その理由は「プライバシーの欠如」「移動や慣れない環境による疲れ」やが上位を占めています。

また、約3割の夫婦が、妊活を優先するために「帰省そのものを諦める」または「滞在期間を短縮する」ことを検討・実行しています。

誰を責めることもできない環境の中で、多くの夫婦が「静かな自己犠牲」を選んでいるのが現状です。

■どちらも諦めないために。夫婦のゆとりを守る「第3の選択肢」

「帰省」と「妊活」。どちらか一方を切り捨てるのではなく、両方を大切にするために、パスクリエイト株式会社は新しい選択肢の一つとして、妊活キット「meeta シリンジ」を推奨します。

「meeta（ミータ）」は、慣れない環境や限られた時間の中でも、身体的・精神的な負担を抑え、自分たちのペースで「自然に近い妊活」を進められるようサポートします。

実際にアンケートでも、GW帰省経験者のうち約７割の方が「自分たちのペースを守れる選択肢」があれば帰省のハードルが下がると回答し、中には「meetaを愛用していたので、実家に泊まった日も静かに対応出来た」というお声もいただいています。

【調査概要】

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年4月23日～ 2026年4月30日

・調査対象：妊活中または妊活経験のある25-49才女性

・サンプル数：106名（内、妊活中にGWに帰省したことがある女性 85名）



【妊活キット「meeta」（ミータ）】とはmeeta10回分

忙しさや身体的事情などにより妊活の進め方に課題を感じているご夫婦を想定し、医師監修のもと家庭で使用できる設計になっています。

日本人女性の体格に配慮した形状を採用し、使用手順を簡潔にすることで、購入後の準備負担を軽減する点が特徴です。

【公式ブランドサイト】https://babylife-lab.com/

今後の展望

パスクリエイト株式会社は、妊活を「義務」ではなく、夫婦が支え合いながら歩む「大切なプロセス」であると考えています。

「帰省」か「妊活」かという二者択一に悩む時期だからこそ、固定観念にとらわれない新しい選択肢が、夫婦の心のゆとりを生むきっかけになると信じています。

私たちはこれからも、一人ひとりのライフスタイルに寄り添う製品や情報発信を通じて、誰もが自分たちらしい形で未来を描ける社会の実現に貢献してまいります。

このGWが、すべての夫婦にとって心穏やかで、かけがえのない時間となることを願っております。



会社概要（パスクリエイト株式会社）

本社所在地 ：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル9階

設立 ：2008年11月25日

資本金 ：10,000,000円

代表者 ：代表取締役 飯原 崇暁

事業内容 ：ヘルスケア商品の企画・開発・販売／オウンドメディア事業／SES事業／人材派遣事業／オンラインスクール事業

医療機器許認可：第三種医療機器製造販売業 13B3X10286／医療機器製造業 13BZ201388

【 お客様お問い合わせ先 】

パスクリエイト株式会社

ヘルスケア事業部 カスタマーサポート

TEL（フリーダイヤル）：0120-905-147

E-mail：info@babylife-lab.com