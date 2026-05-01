ANAビジネスソリューション講師による【双方向の信頼を深めるアサーティブ・コミュニケーション研修】を実施しました

ハッピーライフケア株式会社

GLOBALTREE「ハッピーライフケア株式会社／ハッピーホールディングス株式会社／アリアケア株式会社」（本社：東京都港区、代表取締役：吉村益樹）は、2026年4月24日（金）にANAビジネスソリューション様を講師としてお招きし、「双方向の信頼を深めるアサーティブ・コミュニケーション研修」を開催しました。

■ 双方向のやり取りで「仕事と生活の質」を高める

対面・オンラインの参加者：約300名規模の研修

今回の研修テーマは、自分も相手も尊重したコミュニケーションを行う「アサーション（自他尊重型の自己表現）」です 。 単に情報を伝えるだけでなく、受信力と発信力の両方を向上させることで、双方向のやり取りを円滑にし、仕事や生活の質を底上げすることを目標に掲げました 。研修では、自分の考えを確実に理解してもらう力に加え、言外の真意を汲み取る「受信力」の重要性についても深く学びました 。

■ 「Iメッセージ」と「ポジティブストローク」の習得

対面は宇都宮市で開催し、近隣店舗スタッフが参加

具体的なトレーニングでは、主語を「自分（I）」にして気持ちを伝える「Iメッセージ」の活用を学びました 。これにより、相手を非難することなく、自分の第一感情を誠実に伝える技法を習得しました 。

また、相手の存在や価値を認める働きかけである「ポジティブストローク」についても実践 。称賛や感謝を言葉にすることで、チームの心理的安全性を高め、スタッフ一人ひとりが活き活きと成長できる環境づくりについて理解を深めました 。

■日々の業務に活かせる「気づき」

オンライン参加者の意見も取り入れ、全社員でアサーションを学習アサーションを取り入れた挨拶をスタッフが実践

参加したスタッフからは、多くの前向きな感想が寄せられました。

「アサーティブな考え方を知り、日々の業務での伝え方を見直す良いきっかけになった」

「自分自身のことを思いやりながら相手とコミュニケーションをとることを子どもたちにも伝えたい」

「4月から新入社員が配属されたことを踏まえ、研修で得た学びを今後のコミュニケーションに活かしていきたい」

■ 質の高い療育・支援を目指して

ご利用者さまや保護者さま、そして共に働く仲間たちとより強固な信頼関係を築き、質の高いサービスを提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。今後も定期的な研修を通じて、個々の成長と組織力の向上に取り組んでまいります。

【講師】ANAビジネスソリューション株式会社

ANAグループの教育ノウハウを持つ接遇のプロフェッショナル。本研修では、スタッフ間の連携強化に加え、ご利用者様やご家族に対してより深い敬意と理解を持って向き合うための、質の高いコミュニケーションスキルの習得を目指しました。

【GLOBALTREE GROUPについて】

私たちは「価値観の向こう側へ。」というビジョンのもと、分野の垣根を越えた事業創造に挑み

続けています。福祉領域で培った知見を基盤に、社会課題を横断的に解決する仕組みづくりを推進してきました。

GLOBALTREE GROUPは、事業の枠を超え、社会課題に向き合う共創のパートナーとして歩み続けます。これからも志を共にする皆様と連携しながら、既存の枠組みを超えた新たな価値を創出し、持続可能な未来の実現を目指してまいります。

Official Website：https://global-tree.jp



■会社名：ハッピーライフケア株式会社

設立：2014年3月13日

代表取締役：吉村 益樹

事業内容：児童発達支援／放課後等デイサービス／就労継続支援A型／ナーシングホーム



■会社名：ハッピーホールディングス株式会社

設立：1990年7月4日

代表取締役：吉村 益樹

事業内容：児童発達支援／放課後等デイサービス／就労移行支援／就労定着支援／就労継続支援B型／共同生活援助／指定特定相談支援事業／地域移行支援／地域定着支援／指定障害児相談支援事業／訪問介護



■会社名：アリアケア株式会社

設立：2012年6月1日

代表取締役：吉村 益樹

事業内容：障害福祉施設の設営支援／フランチャイズ事業／福祉施設の管理／共同生活援助グループホーム事業設営／不動産の売買・仲介業／不動産再生事業／不動産コンサルティング／収益用不動産の開発・資産運用／飲食業



＜リリースに関するお問い合わせ先＞

ハッピーライフケア株式会社／ハッピーホールディングス株式会社

広報部・担当：木村

メールアドレス： kouhou@global-tree.jp