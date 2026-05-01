株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ世川武尊氏取締役就任のお知らせ

株式会社テクノロジーズ

当社グループは、「革新的テクノロジーでより面白く、より便利な世の中を創造する」というビジョンのもと、当社の連結子会社である株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ（以下、MATとする）が、スポーツDX事業を展開しております。

本日、MATは世川武尊氏（以下、武尊氏とする）を新たに取締役に選任いたしましたことをお知らせいたします。

１． 取締役就任のお知らせ

当社グループのMATはこの度、格闘家として数多くの実績と伝説を築いてきた武尊氏を新たに取締役として招聘し選任する事を決定いたしました。

武尊氏は、長年にわたりキックボクシング業界の第一線で活躍し、様々な名門団体で王者となり、不屈の精神で金字塔を打ち立ててこられました。

武尊氏が培ってきた勝負哲学、自己規律、キックボクシング業界での人脈、圧倒的な発信力は、当社のさらなる成長とブランド価値の向上において大きな原動力になると確信しております。

今後は、武尊氏が選手として培った経験や知見等を、当社主催の「キックボクシングフェスGOAT」にも反映させ、出場選手、ファン、関係各社にとってより良いイベントとなりますよう、経営陣一同、全力を尽くして参ります。

成長拡大への強いパートナーとして武尊氏を取締役として迎えた今後の当社グループに、ご期待頂ければと存じます。

２．子会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13775/table/75_1_b985f91bf568ec2b9ae34090fd2157c4.jpg?v=202605010751 ]