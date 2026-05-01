【GARDEN PRO】ベランダが素足で寝転べる楽園に。子どもも愛犬も喜ぶ人工芝「シャインターフ」GW発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する人工芝ブランド「GARDEN PRO」は、リアルな質感と高い耐久性を兼ね備えた人工芝「シャインターフ」より、「20mmタイプ」と「30mmタイプ」の2種類を2026年4月27日に同時発売いたしました。用途やお好みに合わせて芝丈を選べるラインナップで、ご自宅のお庭やベランダ、ドッグランなど、さまざまなシーンに最適な人工芝をお届けします。

開発背景

近年、住宅のお庭やマンションのベランダ、屋上スペースなどで人工芝の需要が急速に拡大しています。共働き世帯の増加を背景に、手軽に緑を取り入れたいニーズが高まる一方、従来の人工芝には「見た目が不自然」「すぐ色あせる」「安全性が不安」といった課題がありました。GARDEN PROは「美しい緑のある空間をもっと身近に、もっと快適に」をコンセプトに、これらの課題を解決するブランドとして誕生。EU最高水準の安全試験REACH201項目をクリアし、子どもやペットのいる家庭でも安心の品質を実現しました。4種のパイルブレンドで天然芝さながらのリアルな質感を追求し、UVカット加工と2層ラテックス構造で長期間美しさを保ちます。新シリーズ「シャインターフ」は20mmと30mmの2タイプ展開で、用途や好みに応じた選択が可能です。

2タイプのそれぞれの特徴

【シャインターフ 20mmの特徴】

「手ごろな人工芝を買って後悔した」という方に選ばれています。芝丈20mmのショートタイプだから、水洗いもらくらく・乾きも早く、ペットのいるお庭や花壇まわりでも清潔に保てます。色・形の異なる4種パイルのブレンドとツヤ加工で、天然芝のリアルなウネリを再現。密度50万本/m²は従来品の約1.7倍で、踏んでも倒れにくく、ふかふかの踏み心地が長持ちします。

【シャインターフ 30mmの特徴】

「もっとリアルな芝を」という方に選ばれています。芝丈30mmのロングタイプがしっかりボリューム感を演出し、踏み心地やわらか・長持ち仕様を実現。思わず寝転びたくなるふかふかのクッション性は、素足でも快適で、愛犬の足の負担も軽減します。お庭・ベランダ・ドッグランなど幅広いシーンに最適な人工芝です。

2製品共通の特徴

【子どもとペットも安心、EU安全試験REACH201項目クリア】

小さな子どもや愛犬がいるご家庭で「品質で妥協したくない」方におすすめ。ヨーロッパ最高水準の試験と国内基準をクリア、有害物質不使用・ホルムアルデヒド不検出。価格より品質と安心を重視する方に選ばれているブランドです。

【UVカット＋高水はけ設計で年中きれいが続く長寿命人工芝】

「数年でボロボロになった」という経験のある方こそ、耐久性で選んでください。2層ラテックス構造＋UVカット加工で色あせ・抜けを長期抑制。多数の水はけ穴で雨水を素早く排水。長く使えるコスパを求める方に支持されています。

【工具不要で簡単DIY施工｜緑色U字ピン付属のロールタイプ】

「初めての人工芝で失敗したくない」方に最適です。広げてU字ピンで固定するだけで1人施工が可能。継ぎ目が目立たないロール式で、芝に馴染む緑色Uピン付きで仕上がりもプロ並み。ベランダ・テラス・お庭のDIYリノベに最適です。

商品概要

シャインターフ 20mm／30mm

[サイズ・重量・価格※]

■20mm

・1m×5m／約9kg：10,980円（税込）

・1m×10m／約17kg：13,980円（税込）

・1m×20m／約34kg：27,980円（税込）

■30mm

・1m×5m／約9.5kg：10,980円（税込）

・1m×10m／約18kg：13,980円（税込）

・1m×20m／約35kg：27,980円（税込）

[カラー]ナチュラルグリーン

[発売日]2026年4月27日

[販売店]

■公式オンラインストア：https://gardenpro.jp/

■Amazon：2026年5月中旬以降販売予定

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/merincosme/gdp-sh2/

■Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/gp-sh30n110-01.html

※商品の価格は変動する可能性があります。

GARDEN PRO について

シャインターフ 20mmシャインターフ 30mm365日、理想の緑と暮らす。

GARDEN PROは、美しい緑のある空間をもっと身近に、もっと快適に届ける人工芝ブランドです。

暮らしに自然になじむ質感と快適さを追求し、日常に穏やかなやすらぎをもたらします。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/