FUN-CREATE、Webマーケティング事業を本格始動。ウェブリンと業務提携

FUN-CREATE株式会社

「オリジナルグッズの企画・製造・販売を手掛ける」FUN-CREATE株式会社(代表：十文字 眞輝、所在地：愛知県西尾市、以下当社) は、自社のWebマーケティング事業を本格始動するにあたり、愛知県三河エリアを中心に中小企業のWeb集客支援で実績を持つウェブリン（代表：高橋 清伸、所在地：愛知県西尾市、以下 ウェブリン）と業務提携を締結いたしました。本提携により、ウェブリン代表の高橋を当社の外部CMO（PMP(R)資格保有）として正式に迎え入れ、中小企業診断士6名体制（社内2名＋パートナー4名）＋外部CMOによる「経営視点からWeb施策を設計する」支援体制を構築いたします。

「楽しいことを創造する。」を経営理念に掲げる当社は、2006年の創業以来、日本最大級の応援うちわ専門店「ファンクリ」や、スマホで簡単にデザインできるシミュレーションシステムの展開など、自社ECサイトを19年以上運営してまいりました。こうした自社運営で培った実戦知をもとに、近年は中小企業向けのWebマーケティング・DX支援事業を拡大しており、現在はSEO・Web広告・SNS運用・HP制作・RPA導入など10サービスを一社完結で提供しています。

一方で、クライアント企業のWebマーケティング課題はますます高度化・多様化しており、戦略設計の専門性強化が重要性が高まっております。そこで当社は、実務に基づいた戦略設計と運用支援を強化するため、三河エリアを中心に中小企業のWeb集客支援で実績を持つウェブリンと業務提携し、代表の高橋清伸氏をFUN-CREATEの外部CMOとして正式に迎え入れることで、当事業の中核となる「戦略設計力」のさらなる強化を図ります。

本提携により、当社の中小企業診断士6名体制（社内2名＋パートナー4名）と、PMP(R)（Project Management Professional／プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル）資格を保有する外部CMOが連携し、経営目標から逆算したWebマーケティング戦略の設計から、SEO・広告・SNS・HP制作・インハウス支援までを一気通貫で支援する体制を本格始動いたします。

■ウェブリンとの提携による支援体制の強化ポイント

本提携を通じ、以下の3点を軸に、Webマーケティング事業の支援体制を強化してまいります。

提携パートナー：ウェブリン（Weblin）について

- 経営視点×PMP(R)による戦略設計力の強化中小企業診断士6名体制（社内2名＋パートナー4名）と、PMP(R)資格を保有する外部CMOが連携。経営課題を把握した上で、プロジェクトマネジメントの観点を組み込んだWebマーケティング戦略を設計し、クライアントの投資対効果（ROI）の最大化を目指します。- 10サービスを横断した一気通貫の伴走支援戦略コンサル・SEO・Web広告・SNS運用・HP制作・インハウス支援・RPA導入など、当社が提供する10サービスの中から、クライアントの課題に応じた最適な施策構成を外部CMOと共同で設計。複数の外注先に分散していた施策を一社完結で運用できる体制を強化します。- 地域中小企業に密着した「自走支援」ウェブリン代表は、西尾市経営支援機関のアドバイザーとしても地域企業の支援実績を持ちます。両社の地域ネットワークを活かし、愛知県三河エリアの中小企業が「自走できる」Webマーケティング体制の構築を伴走支援いたします。

代表者：高橋 清伸（PMP(R)／FUN-CREATE外部CMO／西尾市経営支援機関アドバイザー）所在地：愛知県西尾市上矢田町水向12-2

事業内容：HP制作、Webマーケティング支援（SEO・Web広告運用・AI対応（LLMO・AIO）など）

公式サイト：https://web-lin-tech.com/

■FUN-CREATE株式会社について

「楽しいことを創造する。」を理念に掲げ、オリジナルグッズのECショップ「ファンクリ」を運営。日本最大級の応援うちわ専門店や、スマホで簡単にデザインできるシミュレーションシステムを展開。自社でのEC運営実績に基づいたコンサルティングやWeb制作、物流支援も行い、多角的に「楽しさ」を提供しています。

【会社概要】

社名： FUN-CREATE（ファンクリエイト）株式会社

代表者： 代表取締役 十文字 眞輝

所在地： 愛知県西尾市新渡場町大西51番地2

設立： 2009年5月

企業HP： https://fun-create.co.jp/

オリジナルグッズ専門店「ファンクリ」：https://fun-create.jp/

応援うちわ専門店「ファンクリ」：https://www.utiwa.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

FUN-CREATE株式会社

MAIL:info@fun-create.co.jp