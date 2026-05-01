東京都福祉局は、5月1日（金曜日）から6月1日（月曜日）17時まで、「気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード-」としてエピソードを募集します。

福祉の仕事は、日常生活に欠くことのできないエッセンシャルワークです。東京都は、普段福祉に関わりのない方や若い世代にも届け、将来にわたる福祉人材の確保に繋げていくキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、福祉サービスの利用者及びその家族などから「寄り添ってくれた」「救われた」等の福祉職とのふれあいに関する身近な心温まるエピソードを募集し、都民投票により大賞等を決定します。

選定されたエピソードは、再現ドラマ化してメディア展開し、福祉職の社会的価値を、広く都民へ発信していきます。

※画像はイメージです





＜気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード- 特設サイトURL＞

https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/fukushi-good-episode/

■キャンペーンついて

「気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード-」は、エピソード部門とひとこと部門の2部門をご用意しています。





【概要】

■キャンペーン名：気づけば誰かに支えられていた-福祉のグッとエピソード-

■募集期間：令和８年５月１日（金曜日）から６月１日（月曜日）17時まで

■募集内容：エピソード部門、ひとこと部門

■応募対象：福祉サービスの利用者及びその家族など、福祉との関わりのある都内在住の方

■注意事項：

・お一人につき何点でも応募可能です。

・賞品の送付をもって結果の発表とさせていただきます。

※詳細は特設サイトをご覧ください。





【部門詳細】

エピソード部門

保育、介護、障害福祉など、生活の中で福祉と関わっていた時間のエピソードを募集します。

「親にも心の余裕ができて、子供と楽しく日常を過ごせるようになった保育園でのきっかけ」、「家族介護だけでは難しい“いつも通りの毎日”を支えてくれるデイサービスの職員さんとの日々の話」、「一人ではないんだ、と感じられた職員さんの寄り添ってくれた言葉」など、福祉職とのグッとくるGoodエピソードをお寄せください。





応募方法

特設サイト上にあるオンラインフォームから、必要項目を記入の上ご応募ください。

特設サイトURL：https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/fukushi-good-episode/





エピソード選定について

（１）選考委員による選考（６月予定）

募集したエピソードの中から、大賞候補として都民投票の対象となる数点を選定します。

（２）都民投票（７月予定）

都民投票（インターネット形式）を実施し、大賞等を決定します。





エピソード投稿者への特典

投稿者には下記の特典があります。 ※賞品は変更となる可能性があります。

・都民投票で大賞を受賞し、動画制作（再現ドラマ化）に採用された１名

カタログギフト20,000円分

・都民投票の対象に選ばれ、動画制作（再現ドラマ化）に採用された１名

カタログギフト10,000円分

・都民投票の対象に選ばれた若干名

Amazonギフトカード5,000円分

・エピソード投稿者から抽選で20名

Amazonギフトカード3,000円分





今後の予定等

大賞となったエピソードは、今後再現ドラマとして映像化し、テレビCMや主要駅の大型ビジョンなどで放映予定です。

都民投票の方法及び大賞等に選定されたエピソードの広報展開等については、改めてお知らせします。

エピソード募集の詳細は特設サイト募集要項をご覧ください。

募集要項ＵＲＬ：https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/fukushi-good-episode/pdf/terms.pdf





ひとこと部門

福祉に関する小さな気づきを募集します。何気ない毎日の中であなたと福祉が関わった、そんな一コマがあれば、「かけてもらった言葉が優しかった」、「そばにいてくれた」など、ひとことで教えてください。





応募方法

福祉のグッとエピソードキャンペーン公式Ｘアカウント（@fukushigoodep）をフォロー＆ハッシュタグ「＃福祉のグッとエピソード」をつけてポストし、「ひとこと」を投稿していただくことで応募ができます。





投稿者への特典

抽選で30名 Amazonギフトカード500円分

■東京都の取組

■ポータルサイト「ふくむすび」

介護、保育、障害福祉分野など福祉の職場に興味のある方に職場選びの参考となる情報を発信し、一人でも多くの方を、自分に合った福祉職場につないでいけるよう、Webサイト『ふくむすび』（東京都福祉人材情報バンクシステム）を開設・運用しています。併せて御覧ください。





https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/







