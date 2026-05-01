本日開始！（仮称）東麻布二丁目複合施設公共施設棟の愛称を募集

港区

港区では、旧飯倉小学校跡地（東麻布二丁目）において整備を進めている「（仮称）東麻布二丁目複合施設公共施設棟」について、本日、令和8年5月1日から愛称募集を開始しました。本施設は、小規模多機能型居宅介護施設及び区民協働スペースを備え、地域の交流拠点として、多くの方に利用される予定です。完成後、区民や地域の皆さまから親しみをもって呼ばれ、長く愛される存在となるよう、区民参加型の取組として愛称を公募します。

愛称募集の概要

【応募期間】

令和8年5月1日（金曜）～5月31日（日曜）

【応募方法】

応募用紙または応募フォームから応募

【賞・副賞】

最優秀賞（1点）および優秀賞（3点程度）の受賞者には、表彰状のほか、副賞として

港区版地域通貨「みなトクPAY」のギフトコードを贈呈します。

・最優秀賞（1点 ※採用予定作品） 15,000 円分の「みなトクPAY」

・優秀賞（3点程度） 5,000 円分の「みなトクPAY」

詳細はチラシをご覧ください

https://prtimes.jp/a/?f=d140793-104-959433e72ce503c26299cb3ef9d999ac.pdf