本日開始！（仮称）東麻布二丁目複合施設公共施設棟の愛称を募集
港区
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-104-959433e72ce503c26299cb3ef9d999ac.pdf
港区では、旧飯倉小学校跡地（東麻布二丁目）において整備を進めている「（仮称）東麻布二丁目複合施設公共施設棟」について、本日、令和8年5月1日から愛称募集を開始しました。本施設は、小規模多機能型居宅介護施設及び区民協働スペースを備え、地域の交流拠点として、多くの方に利用される予定です。完成後、区民や地域の皆さまから親しみをもって呼ばれ、長く愛される存在となるよう、区民参加型の取組として愛称を公募します。
愛称募集の概要
【応募期間】
令和8年5月1日（金曜）～5月31日（日曜）
【応募方法】
応募用紙または応募フォームから応募
【賞・副賞】
最優秀賞（1点）および優秀賞（3点程度）の受賞者には、表彰状のほか、副賞として
港区版地域通貨「みなトクPAY」のギフトコードを贈呈します。
・最優秀賞（1点 ※採用予定作品） 15,000 円分の「みなトクPAY」
・優秀賞（3点程度） 5,000 円分の「みなトクPAY」
詳細はチラシをご覧ください
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-104-959433e72ce503c26299cb3ef9d999ac.pdf