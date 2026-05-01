全店で大好評！幼児無料の食べ放題に新提案！カプセルトイコイン付きおこさまメニューやベビーフードが1品無料で“待てない問題”を解決、家族の外食がもっと快適に

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店で大変ご好評をいただいており、2026年5月7日（木）より再開する「かっぱ寿司の食べ放題」（※）について、乳幼児連れのお客様向けの新施策を開始いたします。

食べ放題を全店に拡大して以降、現場スタッフより、特に乳幼児連れのご家族様において、「おこさまが途中で飽きてしまい、席を立ちたがることがある」「大人はもう少しゆっくり食事を楽しみたい様子だが、おこさまの様子が気になられている様子が見られる」との声が上がっていました。こうした声を受け、かっぱ寿司では、ご家族での大切な外食の時間をより良いものにできる新施策を追加できないか検討してまいりました。

かっぱ寿司はこうしたお客様の「お困りごと」に向き合い、今回の再開を機に、乳幼児向けの新施策を開始いたします。

カプセルトイコイン付きのおこさまメニュー（6種）またはベビーフード（しらすの雑炊）から１品を食べ放題メニューとしてご提供します。おこさまがカプセルトイを楽しみながら過ごせることで、保護者の方も安心して食事の時間を楽しんでいただけます。ご家族それぞれが、自分のペースで楽しめる食べ放題へ。ご家族全員が食べ放題の時間を満喫できる環境づくりを、かっぱ寿司は目指してまいります。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

(※)当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がござい ますので、あらかじめご了承ください。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：2026年５月７日（木）から６月10日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【食べ放題通常料金】

●【メニュータイプ A 店舗】一般：3,890 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,390 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

●【メニュータイプ B 店舗】一般：4,190 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,690 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき 990 円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

■おトクがいっぱい、食べ放題※割引適用人数分のアプリクーポンの提示が必要です。

●【平日限定】食べ放題ランチタイムクーポン

開店～17時までのお会計時に、かっぱ寿司公式アプリで配信中のクーポンを提示するとおひとり様あたり800円（税込）OFF

●【平日限定】食べ放題ディナータイムクーポン

17時～閉店までのお会計時に、かっぱ寿司公式アプリで配信中のクーポンを提示するとおひとり様あたり400円（税込）OFF

●【土日祝限定】お誕生日割

対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を販売価格より 400 円（税込）引きでご提供いたします。お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、偽造された書類や不正な方法でのご利用が判明した場合は、割引の適用をお断りさせていただく場合がございます。

実施期間：2026 年５月 9 日（土）から６月 7 日（日）まで予定 ※土日祝のみ

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

※食べ放題は事前予約制です。※割引適用は土日祝のみとなります。

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■【新施策】おこさまも大人も、ご家族それぞれが、自分のペースで楽しめる食べ放題へ。乳幼児向け「おこさまメニュー」「ベビーフード」から１品ご提供

食べ放題の70分間、乳幼児が途中で飽きてしまい大人がゆっくり楽しめない――そのような場面を解消するため、5月7日（木）より、食べ放題ご利用の幼児（未就学児）を対象に、下記メニューから１品をご提供いたします。カプセルトイで遊びながら待てる環境を整え、お子様もご家族も食べ放題の時間を満喫いただけます。

【対象メニュー（全7種）】

・おこさまにぎりとハンバーグセット（カプセルトイコイン付）

・おこさまカレーとハンバーグセット（カプセルトイコイン付）

・おこさまプレート（カプセルトイコイン付）

・おこさまポテトプレート（カプセルトイコイン付）

・おこさまうどん（カプセルトイコイン付）

・おこさまパンケーキ（カプセルトイコイン付）

・ ベビーフード（しらすの雑炊）※カプセルトイコインなし

詳細URL: https://www.kappasushi.jp/cp/tabehoudai_okosama

※ご希望の場合は受付時にスタッフへお声がけください。

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき 990 円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

URL: https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

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