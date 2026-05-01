【埼玉県】渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」参加企業の募集開始

埼玉県

埼玉県では「オープンイノベーション＊の創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の3つのコンセプトを掲げたイノベーション創出拠点「渋沢MIX」を運営しています。

今年度も、「オープンイノベーションの創出・促進」を図るため、県内企業と全国の企業による新たな共創を目指すオープンイノベーションプログラム「Canvas」を実施します。

他社との共創で新規事業創出に挑戦したい企業の応募をお待ちしています！

＊オープンイノベーション：企業内部と外部のアイデア・技術を組み合わせることで新たな製品やサービスを生み出す経営手法

1 募集企業

共創パートナーとなる企業とのマッチングを希望する、全国の大企業、埼玉県内の中堅・中小企業（スタートアップ含む）

2 応募方法

（1）応募期間

令和8年5月1日（金）から5月31日（日）まで

※5月22日（金）までに御応募いただいた場合は、運営受託者（株式会社eiicon）へのアイデアのブラッシュアップ相談が可能

（2）応募方法

以下のURLにアクセスいただき、エントリーフォームから御応募ください。

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/

（3）プログラム説明会

プログラムの詳細は、以下の説明会にて御案内します。

新規事業創出セミナー・ワークショップも同日開催しますので、ぜひ御参加ください。

日時：令和8年5月18日（月）14時～17時（13時30分開場）

場所：渋沢MIX（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心5階）

※第1部のみ当日オンライン配信あり

内容：

【第1部】

プログラム説明

トークセッション「Canvas採択企業が語る！オープンイノベーションプログラム活用のススメ」

登壇者：株式会社協同商事 代表取締役社長 朝霧 重治 氏

株式会社ビオック 代表取締役社長 村井 三左衛門 氏

株式会社eiicon 江口 晋太朗 氏（モデレーター）

【第2部】

セミナー・ワークショップ「新規事業の進め方とオープンイノベーションの可能性」

登壇者：一般社団法人日本オープンイノベーション研究会 代表理事 成富 一仁 氏

ネットワーキング（交流）

費用：無料

申込方法：5月15日（金）までに以下のフォームからお申し込みください。

URL：https://forms.gle/CojakUuMppdFYfpk6

3 問い合わせ先

渋沢MIXオープンイノベーションプログラム運営事務局（株式会社eiicon）

メール：saitama-oi@eiicon.net

4 その他

応募要件やプログラムの詳細は、以下のホームページで御案内します。

「Canvas」ホームページ：https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/

※「Canvas」の概要

「Canvas」では、埼玉県内企業と全国の企業による共創プロジェクトを組成し、事業化に向けた支援を行うため、2つのプログラムを実施します。

（1）オープンマッチングプログラム

※今回の募集対象のプログラムです。

概要：

全国の企業と埼玉県内企業による共創プロジェクトの組成を見据え、共創テーマの設計支援や、共創パートナー企業の募集・マッチングを支援します。

対象：

全国の大企業、埼玉県内の中堅・中小企業（スタートアップ含む）

支援内容：

〇自社課題の整理、マッチングサポート

自社の強みや課題の整理、共創テーマのブラッシュアップのため、個別サポートを行います。また、運営受託者（株式会社eiicon）が運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」や県の広報等を通じて、広くパートナー企業を募集し、マッチングを行います。

（2）インキュベーションプログラム

※今回の募集対象ではありません。8月上旬に募集開始予定です。

概要：

埼玉県内企業と組成した共創プロジェクトを募集し、採択となったプロジェクトに対して、新製品・サービスなどの開発・実証に向けた伴走支援を行います。

対象：

埼玉県内の中堅・中小企業（スタートアップ含む）と、全国の大企業や中堅・中小企業により組成されたプロジェクト

支援内容：

〇1プロジェクト最大500万円の支援金

採択プロジェクトに対し、事業化に向けた実証等の費用を支援します。

〇プロジェクト実現に向けた各種支援

コンサルティングや必要に応じた専門家のメンタリングなど、伴走支援で事業化をサポートします。

今後のスケジュール（予定）

チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-945-70e5d2f21f383dc1989ecfa2629023db.pdf