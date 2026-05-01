ゴールデンウィークの各地イベントにグリーンコープが出展

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおかは、ゴールデンウィーク期間中に各地で開催されるイベントへ出展し、地域の皆さまにお楽しみいただける企画を実施します。会場では、グリーンコープの商品や取り組みの紹介をはじめ、ご家族そろって楽しめる企画をご用意しています。グリーンコープの組合員はもちろんのこと、組合員ではない方々にも来場いただき、安心・安全にこだわった商品や、環境に配慮した取り組みを身近に感じていただける機会となればと考えています。

イベント概要

■第37回 春のはちみつ祭り

日程：2026年5月3日（日）4日（月・祝）

時間： 9：00～17：00

場所：藤井養蜂場（朝倉市菱野1105）

参加費：無料（申込不要）

■第6回 天神フリマ

日程：2026年5月3日（日）4日（月・祝）

時間： 10：30～18：00

場所：若宮神社（福岡市中央区今泉1-19-17）

参加費：無料（申込不要）※雨天中止の可能性あり

組織概要

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号 博多大博通ビルディング3階

理事長：坂本 寛子

https://greencoop-fukuoka.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。

連絡先

メール：cakydobr@greencoop.or.jp

電話番号：090-1468-9104

担当：浅島（アサジマ）