【鹿児島】西郷隆盛 生誕200年・没後150年カウントダウン企画幕末の聖地・城山に泊まる。「西郷どんが愛した鹿児島へタイムトリップ」宿泊プラン販売中

城山観光株式会社

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（所在地：鹿児島市／代表取締役社長：矢野隆一）は、2027年度に迎える幕末の英傑・西郷隆盛の生誕200年、および没後150年の節目に先駆け、カウントダウン企画第一弾として、特別宿泊プラン「会いにきて城山！西郷どんが愛した鹿児島へタイムトリップ」を2026年4月10日(金)より販売開始いたしました。

西郷隆盛が最期の5日間を過ごした「西郷隆盛洞窟」や「終焉の地」である“城山”に建つ当ホテルならではの歴史の息吹を五感で感じる特別な旅をご提案します。

プラン概要

■企画背景：2027年「西郷隆盛 生誕200年」への期待

2027年度、鹿児島は西郷隆盛「生誕200年・没後150年」という歴史的なアニバーサリーイヤーを迎えます。本プランは、維新の舞台となった城山の森に建つ当ホテルが、その歴史的価値を次世代へ繋ぐとともに、鹿児島の食・文化・絶景を凝縮して体験いただくために企画いたしました。

食のこだわり：西郷隆盛の逸話を味わう「選べる3つのディナーコース」

各レストランのシェフが、西郷の好物や逸話、そして彼の力強い人柄を現代の感性で表現しました。

【1】城山ガーデンズ 水簾 ～西郷どん会席（全9品）～

西郷がこよなく愛したとされる鹿児島黒豚を、郷土料理の

「豚骨煮」と「はりはり鍋」の2種で。

また、愛犬にまで分け与えたと伝わるほどの「鰻好き」という逸話にちなみ、香ばしい鰻の蒲焼をご用意いたしました。

【2】フランス料理 ル シエル ～西郷どんディナー（全6品）～

釣り好きとしても知られる西郷が好んだであろう地元の海の

幸と桜島鶏を使用。前菜の盛り付けは、かつて彼が眺めたで

あろう「桜島」をイメージし、故郷の豊かさを一皿に凝縮しました。

【3】広東料理 翡翠廳 ～西郷どんコース（全6品）～

西郷の「力強さと優しさ」を、海老チリとほんのり甘い中華蒸しパンで表現。

メインは、故郷の黒豚を中国伝統の鎮江香酢（ちんこうこうず）で仕上げ、深みとコクのある味わいをお楽しみいただけます。

西郷どんゆかり３大特典

鹿児島銘菓「かるかん饅頭」

西郷どんが好物だったとされるかるかん饅頭をプレゼント。

「維新ふるさと館」入館チケット

明治維新を支えた薩摩の英雄たちや、当時の歴史・文化を学べる

体験型ミュージアム

“西郷どん研究家”であるホテルスタッフによるオリジナルガイドブック

本プランのために作成された「ホテルオリジナル西郷どんガイドブック」は、西郷どん研究家としての顔を持つ、ホテル企画広報部のスタッフが独自の目線で構成。

西郷隆盛の生涯や薩摩藩時代の史跡、鹿児島の名所を深く、分かりやすく紹介しています。研究家ならではの鋭い視点と愛が詰まった一冊は、城山周辺の史跡巡りをより豊かに演出します。

■地元鹿児島の食材を使った料理長自慢の朝食ビュッフェ

～鹿児島の旬を味わい尽くす、和洋80種類の美食体験～

地元鹿児島の旬食材を贅沢に使った、約80種類の和洋ビュッフェをお楽しみいただけます。ホテルメイドのパンや、厳選された地産素材を活かした郷土料理など、こだわり抜いたオリジナルメニューを豊富にご用意。ライブキッチンで仕上げるお料理や、城山ならではの多彩な味わいを、開放感あふれる空間で心ゆくまでご堪能ください。

■絶景露天温泉

～展望露天温泉「さつま乃湯」 ～

地下1,000mから湧き出る良質な温泉は、「温泉宿・ホテル総選挙2025」美肌部門で全国1位を受賞した、当ホテル自慢の「美人の湯」です。

標高108mの高台から、雄大な桜島と鹿児島市街地を眼下に見渡す圧倒的な眺望は、まさに唯一無二。四季折々の景色と極上の泉質に包まれる、

癒やしのひとときをお約束いたします。

■プラン対象期間・料金

宿泊期間： 2026年4月10日(金)～9月30日(水)

（※除外日：5/1～4、7/14・15）

料 金： 1泊2食付き お一人様 16,500円（税込）～

温 泉： 展望露天温泉「さつま乃湯」入浴付き

【オプション】歴史専門家・東川隆太郎氏と巡る城山散策

桜島ビューツイン宿泊プラン詳細はこちらから :https://www.shiroyama-g.co.jp/stay/plan/detail_1040.html「会いにきて城山！「西郷どんが愛した鹿児島へタイムトリップ」宿泊プラン」

テレビ番組出演でお馴染みの東川氏（NPO法人かごしま探検の会 代表理事）がガイド。西郷終焉の物語から火山の成り立ちまで、驚きと笑いに満ちた「東川マジック」で城山の歴史を紐解きます。

宿泊割引キャンペーン：鹿児島県・鹿児島市宿泊割も活用できます。

・鹿児島県「南の宝箱 夏のかごしま宿泊割」

・鹿児島市「西郷どんに『愛にいこう、かごしま。』宿泊キャンペーン」

※本キャンペーンは無くなり次第終了です。

※割引対象期間はそれぞれ異なります。

-SHIROYAMA HOTEL kagoshimaについて-

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは、鹿児島市の中心部にほど近い、標高108mの高台に位置するシティー＆リゾートホテルです。

当ホテルは、桜島と鹿児島市街地を一望する絶景と、地下1,000mから湧き出る天然温泉「さつま乃湯」を最大の魅力としています。また、地元の豊かな食材を活かした多彩なレストランを展開し、上質な食体験を提供しております。

「感動を共有する、鹿児島の迎賓館」として、お客様に唯一無二の滞在をご提供することを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80378/table/50_1_2d77467dbfcce1ad94a472642269c858.jpg?v=202605010351 ]ホテル公式サイトはこちら :https://www.shiroyama-g.co.jp/index.html