2年連続総合1位を受賞！ネット印刷のグラフィックが「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」を獲得しました。

株式会社グラフィックネットプリント

2年連続総合1位を受賞！「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」を獲得

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役：西野 能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」は、オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、以下「オリコン」）より発表されました「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。2025年に続き2年連続、4度目の総合1位の受賞となりました。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/

■2年連続、2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位

オリコン顧客満足度(R)調査とは、オリコンが独自に行っている顧客満足度の調査およびその結果を示した指標で、ネット印刷通販ランキングもその1つです。

ネット印刷通販ランキングは、過去3年以内に印刷通販をビジネス目的で注文利用し、自ら印刷商品を受け取り品質を確認している利用者を対象にしたアンケート調査に基づくランキングです。

本調査ランキングにて、「印刷の通販(R) グラフィック」のサイトが総合第1位を獲得しました。

当社運用のサイトは、評価項目別の全8項目中、「商品のバリエーション」、「注文対応」、「品質」、「納期」、「コストパフォーマンス」、「サポート体制」の6項目で1位の評価を得ました。また、商品別項目でも「チラシ・フライヤー」と「ポストカード・DM」の2部門で1位の評価をいただきました。

▼運用サイト：印刷の通販(R) グラフィック

https://www.graphic.jp

■ネット印刷通販とは

「ネット印刷通販」とは、Webサイトなどインターネットを介して印刷の注文やデータ入稿を行うサービスで、ネット印刷や印刷通販とも呼ばれます。

通常の印刷会社では営業スタッフと対面で相談しながら印刷発注を行うのに対し、ネット印刷は注文からデータ入稿まで、基本的に全てオンライン上で完結します。

ネット印刷は自宅や会社からいつでも注文・入稿できる便利さに加え、印刷コストの安さや納期が短いなどの特長があります。

当社が運用いたします「印刷の通販(R) グラフィック」のサービスもその一つです。

■「印刷の通販(R) グラフィック」のサービスについて

グラフィックのサイトトップイメージ

Webサイトなどインターネットより24時間いつでも注文受付を行っております。また短納期にも対応しており、午前11時までのご注文・ご入稿であれば、当日中に印刷して当社から発送します。最短で翌日には、全国へ印刷物をお届けします（※一部地域を除く）。

グラフィック取り扱いの用紙から約160種を厳選し1冊にまとめた紙見本「ペーパーカタログ（総合版）」のイメージ

豊富な商品展開をはじめ、印刷用紙や印刷加工の多彩なバリエーションをご用意しており、お客様のニーズにフィットするよう様々な印刷仕様を選ぶことができます。特に印刷用紙のバリエーションや、一般的な折り加工や製本加工の他、箔押しやエンボスなどの印刷加工は、ネット印刷サービスの中でもトップクラスの種類に対応しております。

印刷デザインテンプレートのサンプルイメージ

また、無償のテンプレートをWebサイト上で編集し印刷物のデザインが作れるサービス「スマプリ(R)デザイン」や、入稿データを自動でチェックし仕上がりイメージを確認できる「スマートチェック」など、デジタル技術を活かした新しい仕組みを取り入れながら”使い心地のいいサービス”をお届けしています。

日頃からご支援いただいておりますお客様に感謝し、ブランドスローガンである”よい印刷をより安く” ご提供できるよう、さらに推進してまいります。

▼サービス詳細：初めてグラフィックサイトをご利用のお客様へ

https://www.graphic.jp/shop_guide/for_beginner

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2026年5月に発表された「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で2年連続の総合第1位を獲得。また、2025年12月発表の「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を継続中です。

■株式会社グラフィックネットプリントについて

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 2年連続第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。

《調査概要》2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販

■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：4,532人

■調査企業（サービス）数：22

■定義：以下すべての条件を満たす企業

1) インターネット上で、印刷の発注ができる印刷通販事業を主としている

2) 名刺、チラシ、冊子等、様々な商品の印刷に対応している

ただし、写真のネットプリントサービス、コンビニエンスストアの年賀状印刷サービス、店舗主体で運営している印刷業者など、印刷通販事業を主としていない企業は対象外とする

■調査期間

2026/01/05～2026/01/13 2024/12/06～2024/12/16 2023/12/19～2023/12/25

■調査対象者

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

■条件：以下すべての条件を満たす人

1) 過去3年以内に印刷通販を利用し、印刷商品の注文を行った

2) ビジネス目的で、印刷商品の注文を行った

3) 印刷商品を自ら受け取っており、品質を確認している