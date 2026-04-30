人材紹介エージェントが″往復メール″から解放される。企業×エージェント×候補者の三者間調整を再設計した「Tasonal for Agents 日程調整」α版提供

株式会社SAIRAI

採用領域のAIサービスを提供する株式会社SAIRAI（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：平井瑞樹）は、人材紹介エージェント向けAI採用オペレーション基盤「Tasonal for Agents」において、三者間日程調整機能のα版を提供中であることをお知らせいたします。あわせて、2026年6月のベータ版（有料版）リリースに向け、事前登録およびテスト協力企業の募集を開始いたしました。

人材紹介における日程調整は、企業と候補者の間にエージェントが立つ「三者間」構造であり、往復メールや再調整などに膨大な時間が費やされています。

既存の日程調整ツールは基本的に2者間を前提に設計されているため、この構造的負荷にほとんど応えられていません。



Tasonal for Agents 日程調整は、人材紹介の三者間構造に正面から向き合った日程調整プロダクトです。α版は最小機能セットとして、企業・候補者それぞれに日程調整URLを発行するだけで日程が決まる仕組みを提供します。

2026年6月のベータ版では、メール・SMSでの候補者対応やダッシュボードの強化など、エージェント業務をより広くカバーする機能拡張を予定しています。ぜひ事前登録にてお試しください。

問い合わせはこちら :https://tasonal.com/#download

背景：人材紹介の日程調整が、なぜこれほど手がかかるのか

人材紹介エージェントの現場では、候補者を1名紹介してから面接が組まれるまでに、担当者が何通ものメールを往復させ、スプレッドシートやチャットで進捗を管理しています。この負荷は個々の担当者の努力不足ではなく、「三者間調整」という構造から生まれる避けがたい問題です。

- エージェントが二重の仲介者になっている企業の採用担当者と候補者の間にエージェントが立つため、日程調整はすべて「候補者→エージェント→企業」「企業→エージェント→候補者」のフローで進みます。企業の希望日程をヒアリングし、候補者に伝え、候補者の希望と照合し、ズレがあれば企業に再確認する--1件の面接を組むためだけにメールが5往復することも珍しくありません。- 既存の日程調整ツールが三者間に対応していない多くの日程調整ツールは、2者間（企業⇔候補者、または社内メンバー同士）での利用を前提に設計されています。人材紹介の場合、予約URLを候補者に直接送っても、企業側との希望すり合わせや情報共有が断絶してしまい、結局エージェントが手動で橋渡しをすることになります。ツールを導入しても本質的な負荷が変わらないため、多くの現場が今もメールとスプレッドシートでの運用に戻っています。- 調整の遅れが、紹介の成約率に直結する候補者は複数のエージェント・複数の選考を並行しており、日程確定の遅さは候補者の離脱や他社決定に直結します。エージェントにとって、日程調整の速度は単なる事務効率の問題ではなく、成約率そのものを左右するKPIです。

なぜ今、人材紹介向けの三者間日程調整なのか

Tasonalはこれまで、事業会社の採用担当者向けに「日程調整AIエージェント」「AIスカウト」「AI書類選考」を提供し、採用業務の自動化と品質向上を支援してきました。

導入が進む中、人材紹介会社の皆様から共通していただいたのが、「自分たちが最も時間を奪われている日程調整業務こそ、三者間で成り立っているからこそ2者間ツールでは自動化できない」という声でした。

2者間ツールを組み合わせて使い分けるのではなく、人材紹介の業務構造そのものに即して設計されたプロダクトが必要とされていると考えています。



「Tasonal for Agents 日程調整」は、この構造に真正面から向き合ったプロダクトです。

まずα版では、三者間フローを成立させる最小機能セットを提供し、2026年6月のベータ版で運用を厚くする機能群を順次追加していきます。

α版で提供する3つの機能

- 企業・候補者それぞれに日程調整URLを発行し、双方からの入力だけで日程が決まる従来、エージェントは企業に希望を聞き→候補者に伝え→ズレがあれば戻って...仲介役となっていました。Tasonalは企業用・候補者用それぞれに日程調整URLを発行し、双方が直接希望日時を入力するだけで調整が進みます。エージェントが両サイドに同じ連絡を往復させる作業から解放されます。- エージェントが面接に同席する場合も、同じフローで運用できる人材紹介の面接には、候補者と企業だけでなく、エージェント自身が同席するケースもあります。Tasonalはエージェントのカレンダーとも連動し、参加必須のエージェントがいる場合はそのカレンダーの空きも含めて三者の候補枠を抽出します。同席するかしないかに関わらず、同じ仕組みで運用できます。- 案件の進捗を「日程収集中／日程取得済／日程確定」で一望できる複数の候補者案件を並行して進めるエージェントにとって、「どの案件がどこで止まっているか」を把握すること自体が負荷になっています。α版でも簡易的な進捗ステータス管理を提供し、対応が必要な案件を見逃さずに済むようにしています。

α版の導入相談はこちら :https://sairai.co.jp/contact/

α版のご利用と、2026年6月ベータ版の事前登録

Tasonal for Agents 日程調整は、現在α版として人材紹介会社向けに無料で提供しております。

まずは、三者間日程調整の基本フロー（URL発行／三者空き枠算出／簡易ステータス管理）をご利用いただけます。



2026年6月のベータ版（有料版）リリースに向け、”事前登録・テスト協力企業を募集”しています。

事前登録企業への特典- ベータ版リリース時の優先導入- 機能要望の優先反映（現場の運用に即した機能改善を優先実装）

ベータ版リリース後 2ヶ月間 無料利用

α版のお試し・事前登録 : https://sairai.co.jp/contact/ (https://sairai.co.jp/contact/)

サービスサイト：https://tasonal.com/for-agents/scheduling/

今後の展開

SAIRAIは、人材紹介エージェントの業務を「日程調整」から拡張し、オペレーション全体をAIがオーケストレーションする世界の実現を目指しています。



2026年7月リリースのベータ版では、以下の機能拡張を予定しています。

- 候補者・企業への外部コミュニケーションをAIが自動応対メール・SMSでのやり取りをAIが一次対応し、エージェントは判断が必要なものにだけ介入する運用を可能にします- 進捗ダッシュボードの高度化現在の3段階ステータスを、案件の状態・停滞箇所・次アクションまで可視化します- 複数候補者×複数企業の一括マッチング調整複数の候補者・企業が絡む日程調整を並列で処理しますさらにその先には、求人要件の更新、候補者マッチング、推薦提出、書類回収リマインド、日程調整、面接後のフォローまでを、AIと人が協働する形で一気通貫に支援するプラットフォームへと発展させてまいります。人材紹介会社の皆様が、事務作業ではなく、候補者との対話と企業との関係構築に集中できる環境をつくることを目指します。※本内容は開発中／構想段階の項目を含み、提供時期・仕様は変更となる可能性があります。

なぜTasonalだから価値を提供できるのか

- 事業会社の日程調整AIエージェントで培った運用基盤Tasonalは2026年1月より事業会社向けの日程調整AIエージェントを提供しており、面接官カレンダー連携・候補者通知・確定フローといった運用基盤を実装・検証してきました。Tasonal for Agentsはその基盤を人材紹介の三者間構造に合わせて再設計しています。- 三者間ロールを前提に設計された業務設計Tasonal for Agentsは、企業担当・エージェント担当・候補者という3つの役割を最初から前提にしています。それぞれの権限・情報の見え方・アクション動線を明確に切り分けることで、1つのプラットフォームで三者が関わる業務がスムーズに進みます。- α版は機能を絞り込んだからこそ、導入当日から使えるα版は意図的に機能を最小限に絞っています。このシンプルさゆえに設定に時間がかからず、導入当日から実運用で試せる構成です。人材紹介の現場で検証を重ねながら、本当に必要な機能を優先してβ版で強化していきます。

デモ・お問い合わせ

Tasonal for 人材エージェントにご興味をお持ちの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

- デモ：https://timerex.net/s/sairai/2b555bd5/

- サービスサイト：https://tasonal.com/for-agents/scheduling/

(https://tasonal.com/for-agents/scheduling/)- お問い合わせ: contact@sairai.co.jp

■ 株式会社SAIRAI 会社概要

会社名：株式会社SAIRAI

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目5番12号 ニューセントラルビル8階

代表者：代表取締役CEO 平井 瑞樹

事業内容：AIを活用した採用・人材領域プロダクトの開発・提供、AI導入コンサルティング等

URL：https://sairai.co.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社SAIRAI（広報）

お問い合わせフォーム：https://sairai.co.jp/contact/

E-mail：contact@sairai.co.jp