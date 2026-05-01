『Holoholo Hawai′i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Leo Kamaʻāina＞』2027/1/23(土)・24日(日)に開催決定！

株式会社ペイメントフォー

Holoholo Hawai'i ハワイアンミュージック & フラコンサート

ハワイの人気ミュージシャンがユニットを組んだ豪華な４人

＜Leo Kamaʻāina＞

・Ikaika Blackburn < Na Hoa >

・Chad Takatsugi

・Kale Hannahs

・Kaulike Pescaia

２７年１月２３・２４日、東京と神戸で来日公演いたします！

ハワイのメリーモナークフェスティバルでも演奏してる人気のメンバー。

実力派で賞も多数受賞しています。

ハワイが好きな方、フラダンスが好きな方、音楽が好きな方、ハワイの風を感じたい方、

素晴らしい歌声、演奏も必見です。

ぜひ皆様のお越しを心からお待ちしております。

■イベント詳細

イベント名：Holoholo Hawai'i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Leo Kamaʻāina＞【神戸】

開催日：2027年1月23日(土) 12:00 開場 13:00 開演

会場名：神戸文化ホール

出演者：Leo Kamaʻāina（Ikaika Blackburn< Na Hoa >・Chad Takatsugi・Kale Hannahs ・Kaulike Pescaia）

チケット代金：

プレミアム席 12,100円

SS席 9,460円

S席 8,910円

A席 8,250円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61933

イベント名：Holoholo Hawai'i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Leo Kamaʻāina＞【東京】

開催日：2027年1月24日(日) 12:00 開場 13:00 開演

会場名：品川きゅりあん 大ホール

出演者：Leo Kamaʻāina（Ikaika Blackburn< Na Hoa >・Chad Takatsugi・Kale Hannahs ・Kaulike Pescaia）

チケット代金：

プレミアム席 12,100円

SS席 9,460円

S席 8,910円

A席 8,250円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61934

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73