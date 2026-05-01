くりぃむ上田晋也×えなりかずき仲良し二人のプライベート満載の旅に密着！えなり制作の“旅のしおり”に沿って神社仏閣を中心に上田をご案内！

株式会社ＢＳ朝日

【ＢＳ朝日】２０２６年５月２４日（日）よる６：００～６：５４放送

■伝統の水府提灯作りでハプニング続出！？ えなりの旅企画に上田のツッコミは？

えなり作成のしおりに沿って、茨城県にある大杉神社にお参りする上田（左）とえなり（右）

プライベートでも２人で旅行に行くほど仲が良いというくりぃむしちゅー・上田晋也と俳優のえなりかずき。ならば、そんな男２人旅を番組にしてしまおう！とえなりが自作の“旅のしおり”を制作。プライベート旅と同じようにえなりが“旅のしおり”に沿って旅を進行。上田が「最近ハマっている」という神社仏閣を中心に案内します。移動中の車内でもカメラを回し、まさに普段の仲良し男２人旅をドキュメンタリー風に追跡！他のバラエティー番組では見ることができない、素の上田とえなりの微笑ましくも面白おかしい珍道中をご紹介。えなりが全身全霊を込めた企画に上田はどんなツッコミで応えるのでしょうか？

都内から車でやってきたのは茨城県稲敷市にある「大杉神社」。「悪霊がいっぱいついているらしいけど、自分は背負って生きていく」という上田ですが、えなりは悪縁を切ってもらおうと「土器（かわらけ）割り」「願い矢」といった独特のお参りをご案内。アーチェリー経験者の上田＆えなりは「願い矢」で夢の成就、金運上昇をと色めき立ちますが…。

また、近くにJRA美浦トレーニングセンターがあることからJRA関係者や競馬ファンが多く訪れるという「勝馬神社」もお参り。競馬好きな上田とえなり、G1レースでの万馬券を祈願？ 馬好きにはたまらない！？不思議なシイの木に上田から感嘆の声が！さらに上田のツッコミにもかぶせてくる宮司さんとの爆笑トークにも注目です。

昼食はえなりの「常陸牛を味わってもらいたい」という思いから、水戸市のレストランへ。場所を聞いた上田は「そんなに遠いの？お腹減ったからちょっとコンビニ寄ってくれる？」とわがまま炸裂。えなりが大慌てとなるシーンも。

お店の方に教わりながら提灯を作る二人だが、上田の手つきのみべた褒め

続いてやってきたのは水戸市にある寛政10年（1798年）創業の「蔭山利兵衛商店」。伝統の水府提灯を手作り・販売しているお店で水府提灯の特徴などを伺いつつ、上田＆えなりも提灯作りに挑戦します。お店の方に教わりながら提灯を作る二人ですが、なぜか上田の手つきをお店の方がべた褒め。「ダメだなぁ」と上から目線の上田にえなりは…！？

そして「大洗磯前神社」では神磯の鳥居を見学。まさかの大荒れの海に上田も「東映かっ！」と大興奮。なんとか荒々しい姿をカメラに収めようと必死になりますが…！？

上田晋也 えなりかずき コメント

Q: 今回はえなりさんが案内役でしたが、上田さんにはどう楽しんでもらおうと？

えなり「私としては、今回の旅の計画で普段通りの上田さんを引き出せたんじゃないかなと思っています。上田さんの素顔をぜひ見ていただきたいと。上田さんはプライベートでもこんなに面白いんですよ、みたいな」

上田「確かにえなり君とプライベートで旅に行っているときの気分とほぼ同じでしたね。いいのか悪いのかわか

りませんが、カメラが回っている意識もほぼなかったですね。本当はもう少し意識をしろ、という話かもしれないですけどね（笑）。プライベートで楽しんだという感じに近いですね」

Q: 案内役のえなりさんとしてはどこが上田さんにハマったと思いましたか？

えなり「いや、すべての場所で上田さんは楽しんでくれたと思いましたが、大杉神社はすごく楽しんでくださったかなと」

上田「そうね、ご飯も美味しかったし、提灯作りも楽しかったし。だから僕はえなり君に旅行雑誌の編集長になってほしいんですよね」

えなり「うわー、すごい。やったー」

上田「えなり編集長として今後いろいろな地域の魅力を発信してもらって、僕はえなり編集長の雑誌を買い集めようかなと思っています」

えなり「ありがとうございます。よろしくお願いします（笑）」

Q: えなりさんは次にどこへご案内したいですか？

えなり「上田さんは伊勢神宮に行ったことがないとおっしゃっていて、数日前に伊勢神宮に行きますかと話をしていたんです。もし行かせていただけるなら伊勢神宮かなと」

上田「伊勢神宮は確かに行きたいですね。でも僕はえなり編集長がオススメするところだったら完全に信頼していますから」

えなり「僕は行ったことがあるので、上田さんをご案内したいという感じですね」

上田「でも、彼のご案内は要所要所を見ていなかったりするんですよ。そういう意味では怪しい部分はありますけどね」

えなり「確かに僕の旅行雑誌には穴も多いかも…（笑）」

上田「他のガイドブックではイチ押しのスポットを抜いていたりしますから。だって今回も日本三大庭園の偕楽園に行っていませんから」

えなり「そうでしたね（笑）」

上田「思うんだけど、えなり編集長は偕楽園を知らないんじゃないかと（笑）」

Q: 視聴者の皆さんにはどのように楽しんで見てほしいですか？

えなり「テレビで見る上田さんはMCをされている姿が多いと思うんです。今回は珍しいMC以外の上田さん、肩肘張らずにぼんやりしているときの上田さんも超面白いんだぞというところを見てほしいです」

上田「ハードル上げるな！」

えなり「そんなプライベートな上田さんのプレゼンというつもりでやっていますので、ぜひご覧ください」

上田「でも、えなり君の方こそ俳優として演じているイメージの方が強いでしょうから。えなり君って普段はこんな感じなんだという部分が出ていて面白いと思います」

えなり「上田さんにいつも『ここ抜けてるじゃん』とご指摘をいただきながら旅をしているんですが、その感じがそのまま今日も出ていたなと思いまして…」

上田「そんなに文句言わないですよ、僕」

えなり「あ、そうだ。文句じゃないです、ご指摘、ご意見をいただいている感じです、ハイ（笑）」

番組概要

【番組名】「上田とえなり ～プライベートで参ります～」

【放送日時】２０２６年５月２４日（日）よる６時００分～６時５４分

【放送局】ＢＳ朝日

【ＣＡＳＴ】上田晋也（くりぃむしちゅー）、えなりかずき

【制作】ＢＳ朝日 花組

【プロデューサー】谷村幸治（BS朝日）、加藤桃代（花組）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/ueda-enari/