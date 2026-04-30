外はハワイアン、店内はナチュラル×クラシックなレトロ喫茶。並ぶのは、朝と昼で表情を変える2つの珈琲、500円モーニング、ヨーロッパの薫りがする軽食まで。 淡路島・東浦のリゾート空間「Awaji Lanikai Square」に、観光客と淡路島の方々が行き交うカフェ「アワジ珈琲」が、2026年5月1日（金）にオープン！ 営業時間は朝8時から夜18時まで。「東浦IC」から車で約3分。淡路島・東浦の朝に、新しい選択肢が加わります。

朝8時からOPENのカフェ、モーニングは500円で

アワジ珈琲があるAwaji Lanikai Squareはまるで南国のよう。扉に手をかけて開けると、ふわっとコーヒーの香りがお出迎え。 店内を見渡すと、ベージュと木を基調にした昔懐かしいレトロな空間に、心が癒されます。 アワジ珈琲のモーニングは、コーヒー、トースト（ハーフ）、北坂養鶏場のゆでたまごのセットで500円。 たまごは、淡路島の「北坂養鶏場」のもの。ひよこの頃から地下水や餌にこだわった純国産鶏です。 席は店内に28席、店外のフリースペースではペット連れでもくつろげます。Awaji Lanikai Squareには無料で使える共用駐車場が16台分あり、車での来店も安心です。 淡路島・東浦という、観光客と地元の人が自然に行き交う場所で、地域に愛される朝の一杯が始まります。

朝はやさしく、昼は華やかに。1日に2つの顔の珈琲を

アワジ珈琲は、豆を朝と昼で2種類使い分けています。 朝食の時間帯は、ベトナムとブラジルをミックスしたオリジナルブレンド。日常的に飲みやすい、やさしい味わいです。淡路島・東浦の朝に、地元の方がふらりと立ち寄れる一杯を意識しました。 11時からは、エチオピアでは最高品質とされる「イルガチェフェ ブナブナG1」。「紅茶のような」と表現される、繊細で上品な味わいです。多くのコーヒー愛好家を魅了してきた一杯を、旅の途中の一息に楽しめます。 朝はやさしく、昼以降は華やかに。コーヒーで一日の表情が変わります。

珈琲だけじゃない。喫茶店なのに、レストラン風メニュー

モーニング以外のメニューでは、アワジ珈琲ならではの一品が並びます。 エビピラフ（750円）は、ロブスターの旨みが詰まったソース・アメリケーヌに、バターを合わせた一品。 カレーは「ビーフカレーミルポワ仕立て」（750円）。 ミルポワは香味野菜（玉ねぎ・人参・セロリなど）を細かく切って炒めた、フランス料理のソースがベースになったやさしい風味です。 デザートには、フォンダンショコラ、昭和プリン、3種のロールケーキが550円～。すべてのメニューに+250円でコーヒーが付けられます。

6月30日まで、3つのオープン記念特典

5月1日オープンを記念して、来店者に3つの特典を用意しています。 (1) ご来店のお客様にノベルティ（ボールペン）をプレゼント（お一人様1本限り） (2) コーヒー・紅茶・ソフトドリンクが全て10%割引 (3) コーヒーチケット11枚綴りが、通常4,500円のところ3,850円（650円引・1杯あたり実質350円） オープン記念は、2026年6月30日まで。淡路島の朝の新しい一杯を、この機会にお試しください。 コンセプトは、ナチュラル×クラシック。観光客と淡路島の方が交差するカフェとして、毎日の景色になじむ場所を目指します。

店舗・運営情報

【店舗情報】 ・店名：アワジ珈琲 ・コンセプト：ナチュラル×クラシック「淡路島の人々と旅人が交錯するカフェ」 ・営業時間：8:00～18:00（モーニング提供 8:00～11:00） ・定休日：不定休 ・所在地：兵庫県淡路市浦55（Awaji Lanikai Square内） ・アクセス： 神戸淡路鳴門自動車道「東浦IC」から約3分 ・席数：店内28席＋店外フリースペース ・駐車場：16台（無料） ・電話：0799-75-2230

【主なメニュー（オープン記念価格・税込）】 ・モーニングセット 500円（8:00～11:00） ・ブレンドコーヒー 450円 ・カフェラテ 500円 ・アイスコーヒー 450円 ・コーヒーフロート 550円 ・紅茶（ダージリン・アールグレイ・カモミール） 各450円 ・ソフトドリンク（コーラ・ジンジャエール・ウーロン茶） 各450円 ・ビーフカレーミルポワ仕立て 750円 ・エビピラフ 750円 ・パスタ（ミートボール入りボロネーズ／パンチェッタのカルボナーラ） 各800円 ・デザート各種 550円～ ・全メニュー +250円でコーヒー付き ※掲載の写真はイメージを含みます。 ※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。 【運営・お問い合わせ】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp