「初音ミク x Thunderplugs」難聴や聴覚障害から耳を守るライブ用耳栓 サプライズセール開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348088/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、国内外で大変な盛り上がりを見せるネットミュージックのリスナーやオーディエンスに向けて、バーチャルシンガー「初音ミク」とライブ用耳栓「Thunderplugs（サンダープラグス）」とのコラボモデル2025年版のサプライズセールを開催。
Thunderplugs初音ミクコラボモデル2025
2025年モデルは、スウェーデン「Happy Ears」製の音楽用フィルターを採用し、初音ミクのイメージカラーを施しました。周波数帯域全体で音量を均一に25 dB削減する効果が認められており、音の楽しみを損なわずに、あなたの耳を難聴や聴覚障害から守るライブ用耳栓です。不快な装着感がなく脱着も簡単です。
昨パッケージにはイラストレーターapapicoさん描き下ろしのイラストを、専用ケースには「初音ミク」のロゴをあしらいました。パッケージもプレミアム感のある特別仕様となっています。
サプライズセール概要
商品名：Thunderplugs初音ミクコラボモデル2025
JANコード：4534217609153
価格：4,500円（通常税込価格） → 2,970円（セール税込価格）
セール期間：2026年4月24日（金）～ 2027年2月10日（水） ※ 予定数量に達し次第終了となります。
Art by apapico (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
※ Thunderplugs は、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、国内外で大変な盛り上がりを見せるネットミュージックのリスナーやオーディエンスに向けて、バーチャルシンガー「初音ミク」とライブ用耳栓「Thunderplugs（サンダープラグス）」とのコラボモデル2025年版のサプライズセールを開催。
Thunderplugs初音ミクコラボモデル2025
2025年モデルは、スウェーデン「Happy Ears」製の音楽用フィルターを採用し、初音ミクのイメージカラーを施しました。周波数帯域全体で音量を均一に25 dB削減する効果が認められており、音の楽しみを損なわずに、あなたの耳を難聴や聴覚障害から守るライブ用耳栓です。不快な装着感がなく脱着も簡単です。
昨パッケージにはイラストレーターapapicoさん描き下ろしのイラストを、専用ケースには「初音ミク」のロゴをあしらいました。パッケージもプレミアム感のある特別仕様となっています。
サプライズセール概要
商品名：Thunderplugs初音ミクコラボモデル2025
JANコード：4534217609153
価格：4,500円（通常税込価格） → 2,970円（セール税込価格）
セール期間：2026年4月24日（金）～ 2027年2月10日（水） ※ 予定数量に達し次第終了となります。
Art by apapico (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
※ Thunderplugs は、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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