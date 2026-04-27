株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、3種類のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤・皮膚コンディショニング成分)※1を配合したシート状全顔美容液マスク『ピュアホワイトマスク』を、2026年6月18日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『ピュアホワイトマスク』は、1枚に23mLの美容液を含ませた、集中ケアのためのシート状マスク。夏の紫外線や乾燥によるダメージにアプローチします。

安定型、浸透型、速攻型の3種類のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤・皮膚コンディショニング成分)をブレンドしたトリプルVCカクテル※1配合。さらに5種類の美容液成分※2配合で、うるおいをたっぷり与えて保湿します。

厚みのあるストレッチ素材のシートがピタッと密着。紫外線を浴びた肌をみずみずしく整え、透明感を引き出します。





『ピュアホワイトマスク』2,970円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： ピュアホワイトマスク

容量・価格： 5包入 2,970円(税込)





1枚にたっぷり23mLの美容液！





＜商品特長＞

◎3種のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤・皮膚コンディショニング成分)をブレンドしたトリプルVCカクテル※1を配合。

・アスコルビルグルコシド：ゆっくり角質層まで浸透する安定型ビタミンC

・アプレシエ※3 ：すばやく角質層まで浸透する浸透型ビタミンC

・VCエチル※4 ：すぐに角質層まで浸透する速攻型ビタミンC





◎レッドキウイエキス※2、ワイルドタイムエキス※2、テンニンカ果実エキス※2など、1枚にたっぷり23mLの美容液を含んだシート状マスク。乾燥や夏の紫外線によるダメージをケア。





◎厚みのあるストレッチ素材のシートが顔全体を包み込むように密着。美容液成分をじっくり届け、うるおいに満ちた透明肌※5へ導きます。





＜使用方法＞

クレンジングまたは洗顔後、目の位置に合わせて顔全体にのせ、額、頬、鼻の両側などを手でおさえ、空気が入らないように顔全体にフィットさせます。10～15分そのまま置いてマスクをはずし、顔に残った美容液を手のひらでなじませます。

※袋からマスクを取り出す際、液がこぼれることがありますのでご注意ください。

※なくなり次第終了となります。





※1 アスコルビルグルコシド、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(ともに製品の抗酸化剤)、3-O-エチルアスコルビン酸(皮膚コンディショニング成分)

※2 キウイエキス、ワイルドタイムエキス、グリチルリチン酸2K、グルコシルヘスペリジン(すべて皮膚コンディショニング成分)、テンニンカ果実エキス(保湿成分)

※3 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(製品の抗酸化剤)

※4 3-O-エチルアスコルビン酸(皮膚コンディショニング成分)

※5 うるおいによる肌印象









《無添加主義(R)》

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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