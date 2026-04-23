ジェネクサス・ジャパン株式会社、東京メトロ東西線「大手町駅」に交通広告を掲出

ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大脇文雄）は、

2026年4月8日より1年間、東京メトロ東西線「大手町駅」に交通広告を掲出いたします。



本取り組みは、「GeneXus（ジェネクサス）」の認知拡大および市場浸透を目的として実施するものです。



掲出概要は下記のとおりです。



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＜掲出概要＞

■ 場所：東京メトロ東西線「大手町駅」改札内

■ 詳細：東西線と千代田線を結ぶ乗換通路上（東西線寄り・壁面）

■ 最寄り改札：大手門方面改札

■ 期間：2026年4月8日（水）～2027年4月7日（水）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347469/images/bodyimage1】

※ 駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

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本広告の掲出を通じて、大企業が多く集積する大手町エリアにおいて、より多くのビジネスパーソンへの認知向上を図ってまいります。



GeneXusに関する各種お問い合わせは、下記よりご連絡ください。

https://www.genexus.jp/contact



◆ GeneXusとは：

―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―

南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も自動的に作成します。

【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/new-customers



◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について：

業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。

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