ぎおん浄廟有信株式会社(所在地：広島市安佐南区長束西1-36-34、代表：宮本 伸久)は、大切な家族の一員であるペットとの絆を守り、丁寧にお見送りするペット葬サービス「ぎおんペットセレモニー」を本格開始いたしました。









■サービス開始の背景

かけがえのない家族との「絆」を形に「初めて出逢ったあの日のこと、その声やまなざし、仕草」。日々の暮らしの中で心を通わせるペットは、いまや単なる動物ではなく、かけがえのない家族の一員です。私たちは、大切な家族が旅立つ際に寄り添い、今までの感謝や愛情を伝えられる場を提供したいという想いから、広島県東広島市の聖照寺内にて本サービスを立ち上げました。





自然に包まれた静かな空間でご供養致します





■「ぎおんペットセレモニー」の主なサービス内容

1. 火葬

スタッフにお任せいただくプランのほか、ご家族様が火葬からお骨上げまで立ち会い、最後のお別れを共に行うことが可能です。





大切なご家族の旅立ちを丁寧にサポート





2. お葬式

人の儀式と同様に、聖照寺の僧侶による読経や焼香を通じた供養を行い、真心を込めて小さなご家族の旅立ちをお手伝いいたします。





人の儀式と同様に真心を込めたお葬式





3. 納骨堂・共同墓

納骨堂では毎月一回、僧侶の読経による供養が行われ、安心してご納骨いただけます。自然に囲まれた共同墓での永代供養も可能です。





自然に還る共同墓で安心の永代供養を

納骨堂では毎月僧侶による手厚い供養を





4. 海洋散骨・ご法要

美しい自然へと還る海洋散骨や、ご希望の日に合わせたご法要の相談も承っております。





美しい大自然へと還る海洋散骨も承ります





■施設の特長

「ぎおんペットセレモニー」は、自然に囲まれた聖照寺内に位置しており、静かな環境で心穏やかに大切な家族を偲ぶことができます。穏やかに吹き抜ける風の音と、鳥の声だけが響く静寂な空間は、小さなご家族が安らかに「自然へと還る」ための特別な場所です。四季折々の豊かな緑がご家族の悲しみにそっと寄り添い、心ゆくまで最後のお別れの時間をお過ごしいただけます。また、24時間体制でのお問い合わせ受付を行っており、突然の別れに際しても迅速かつ丁寧にサポートいたします。









■企業情報

事業名 ： ぎおんペットセレモニー

設立 ： 令和7年3月

所在地 ： 〒739-2121 広島県東広島市高屋町小谷1979

URL ： https://gion-pet.com

獣畜火葬許可： 指令東広第1066号

資格 ： 動物葬祭ディレクター(4名)

会員 ： 一般社団法人 日本動物葬儀霊園協会 会員

TEL ： 0120-01-4194

TEL ： 082-555-4180

FAX ： 082-509-4100





本社 ： ぎおん浄廟有信株式会社

設立 ： 平成16年4月21日

所在地： 〒731-0136 広島県広島市安佐南区長束西1-36-34

TEL ： 082-509-4000

FAX ： 082-509-4100

URL ： https://www.gion-j.com