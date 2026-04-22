安佐南区で家族葬等を事業とするぎおん浄廟有信株式会社が東広島市に「ぎおんペットセレモニー」事業を本格開始
ぎおん浄廟有信株式会社(所在地：広島市安佐南区長束西1-36-34、代表：宮本 伸久)は、大切な家族の一員であるペットとの絆を守り、丁寧にお見送りするペット葬サービス「ぎおんペットセレモニー」を本格開始いたしました。
■サービス開始の背景
かけがえのない家族との「絆」を形に「初めて出逢ったあの日のこと、その声やまなざし、仕草」。日々の暮らしの中で心を通わせるペットは、いまや単なる動物ではなく、かけがえのない家族の一員です。私たちは、大切な家族が旅立つ際に寄り添い、今までの感謝や愛情を伝えられる場を提供したいという想いから、広島県東広島市の聖照寺内にて本サービスを立ち上げました。
自然に包まれた静かな空間でご供養致します
■「ぎおんペットセレモニー」の主なサービス内容
1. 火葬
スタッフにお任せいただくプランのほか、ご家族様が火葬からお骨上げまで立ち会い、最後のお別れを共に行うことが可能です。
大切なご家族の旅立ちを丁寧にサポート
2. お葬式
人の儀式と同様に、聖照寺の僧侶による読経や焼香を通じた供養を行い、真心を込めて小さなご家族の旅立ちをお手伝いいたします。
人の儀式と同様に真心を込めたお葬式
3. 納骨堂・共同墓
納骨堂では毎月一回、僧侶の読経による供養が行われ、安心してご納骨いただけます。自然に囲まれた共同墓での永代供養も可能です。
自然に還る共同墓で安心の永代供養を
納骨堂では毎月僧侶による手厚い供養を
4. 海洋散骨・ご法要
美しい自然へと還る海洋散骨や、ご希望の日に合わせたご法要の相談も承っております。
美しい大自然へと還る海洋散骨も承ります
■施設の特長
「ぎおんペットセレモニー」は、自然に囲まれた聖照寺内に位置しており、静かな環境で心穏やかに大切な家族を偲ぶことができます。穏やかに吹き抜ける風の音と、鳥の声だけが響く静寂な空間は、小さなご家族が安らかに「自然へと還る」ための特別な場所です。四季折々の豊かな緑がご家族の悲しみにそっと寄り添い、心ゆくまで最後のお別れの時間をお過ごしいただけます。また、24時間体制でのお問い合わせ受付を行っており、突然の別れに際しても迅速かつ丁寧にサポートいたします。
■企業情報
事業名 ： ぎおんペットセレモニー
設立 ： 令和7年3月
所在地 ： 〒739-2121 広島県東広島市高屋町小谷1979
URL ： https://gion-pet.com
獣畜火葬許可： 指令東広第1066号
資格 ： 動物葬祭ディレクター(4名)
会員 ： 一般社団法人 日本動物葬儀霊園協会 会員
TEL ： 0120-01-4194
TEL ： 082-555-4180
FAX ： 082-509-4100
本社 ： ぎおん浄廟有信株式会社
設立 ： 平成16年4月21日
所在地： 〒731-0136 広島県広島市安佐南区長束西1-36-34
TEL ： 082-509-4000
FAX ： 082-509-4100
URL ： https://www.gion-j.com