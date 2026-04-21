アイメイクアップ製品市場規模推移：2026年2900百万米ドルから2032年3669百万米ドルへ拡大
アイメイクアップ製品とは
アイメイク製品（Eye Makeup Products、またはEye Make-up Products、Eye Cosmeticsとも呼ばれる）は、目元に使用される仕上げ用化粧品であり、発色、輪郭の強調、および視覚的な美的効果の向上を目的として設計されている。
主なサブカテゴリーには、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、アイブロウ製品が含まれる。これらは通常、パウダー、クリーム、ジェル、リキッド、ペンシルなどの形態で提供され、ブラシ、スポンジチップ、芯材、パレットなどのアプリケーター構造を備え、ライン引き、シェーディング、ブレンディング、ボリュームアップ、ロング効果、セットなどを可能にする。
一般的な処方は、着色剤や効果顔料、皮膜形成および結合システム、油脂・ワックスまたはシリコーンベース、分散・増粘システムに加え、必要に応じて保存および安定化成分を組み合わせて構成される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347495/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347495/images/bodyimage2】
図. アイメイクアップ製品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アイメイクアップ製品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アイメイクアップ製品の世界市場は、2025年に2800百万米ドルと推定され、2026年には2900百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には3669百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アイメイクアップ製品市場規模と成長ロジック
アイメイクアップ製品市場は、単なる化粧品需要ではなく、「高頻度消費×視覚訴求力」という構造的優位性に支えられている。特にアイライナーやマスカラなどのベーシックカテゴリはリピート率が高く、安定的な売上基盤を形成している。一方、アイシャドウや多機能パレットは高付加価値商品としてブランド差別化に寄与する。
直近6か月の業界動向では、アジア市場におけるEC販売比率が継続上昇し、一部ブランドではオンライン売上が全体の45%以上を占めるケースも確認されている。これにより、アイメイクアップ製品の新製品投入サイクルは従来の半年単位から3か月程度へと短縮されている。
アイメイクアップ製品の処方技術と性能進化
アイメイクアップ製品の競争力は「高発色処方」と「持続性能」のバランスに大きく依存する。現在主流となっているのは、シリコーンベースと皮膜形成ポリマーを組み合わせた処方設計であり、これにより耐皮脂性・耐水性を確保しつつ軽量な使用感を実現している。
技術的な難点としては以下が挙げられる：
?高発色顔料の均一分散と沈降防止
?長時間持続とクレンジング性の両立
?目元刺激リスクの最小化
近6か月では、韓国OEM企業を中心に「ウォーターロックフィルム技術」や「マイクロパウダー分散技術」が進展し、従来比で20%以上の持続時間改善が報告されている。これによりアイメイクアップ製品は、日常用途とプロ仕様の境界が曖昧になりつつある。
アイメイクアップ製品のチャネル変革と消費行動
アイメイクアップ製品の販売構造は、D2Cチャネルの拡大により大きく再編されている。従来の小売主導モデルから、ブランド直販＋SNSマーケティング主導モデルへと移行しており、特に短尺動画による「即時購買」が顕著である。
アイメイク製品（Eye Makeup Products、またはEye Make-up Products、Eye Cosmeticsとも呼ばれる）は、目元に使用される仕上げ用化粧品であり、発色、輪郭の強調、および視覚的な美的効果の向上を目的として設計されている。
主なサブカテゴリーには、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、アイブロウ製品が含まれる。これらは通常、パウダー、クリーム、ジェル、リキッド、ペンシルなどの形態で提供され、ブラシ、スポンジチップ、芯材、パレットなどのアプリケーター構造を備え、ライン引き、シェーディング、ブレンディング、ボリュームアップ、ロング効果、セットなどを可能にする。
一般的な処方は、着色剤や効果顔料、皮膜形成および結合システム、油脂・ワックスまたはシリコーンベース、分散・増粘システムに加え、必要に応じて保存および安定化成分を組み合わせて構成される。
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図. アイメイクアップ製品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アイメイクアップ製品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アイメイクアップ製品の世界市場は、2025年に2800百万米ドルと推定され、2026年には2900百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には3669百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アイメイクアップ製品市場規模と成長ロジック
アイメイクアップ製品市場は、単なる化粧品需要ではなく、「高頻度消費×視覚訴求力」という構造的優位性に支えられている。特にアイライナーやマスカラなどのベーシックカテゴリはリピート率が高く、安定的な売上基盤を形成している。一方、アイシャドウや多機能パレットは高付加価値商品としてブランド差別化に寄与する。
直近6か月の業界動向では、アジア市場におけるEC販売比率が継続上昇し、一部ブランドではオンライン売上が全体の45%以上を占めるケースも確認されている。これにより、アイメイクアップ製品の新製品投入サイクルは従来の半年単位から3か月程度へと短縮されている。
アイメイクアップ製品の処方技術と性能進化
アイメイクアップ製品の競争力は「高発色処方」と「持続性能」のバランスに大きく依存する。現在主流となっているのは、シリコーンベースと皮膜形成ポリマーを組み合わせた処方設計であり、これにより耐皮脂性・耐水性を確保しつつ軽量な使用感を実現している。
技術的な難点としては以下が挙げられる：
?高発色顔料の均一分散と沈降防止
?長時間持続とクレンジング性の両立
?目元刺激リスクの最小化
近6か月では、韓国OEM企業を中心に「ウォーターロックフィルム技術」や「マイクロパウダー分散技術」が進展し、従来比で20%以上の持続時間改善が報告されている。これによりアイメイクアップ製品は、日常用途とプロ仕様の境界が曖昧になりつつある。
アイメイクアップ製品のチャネル変革と消費行動
アイメイクアップ製品の販売構造は、D2Cチャネルの拡大により大きく再編されている。従来の小売主導モデルから、ブランド直販＋SNSマーケティング主導モデルへと移行しており、特に短尺動画による「即時購買」が顕著である。