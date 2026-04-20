福岡県民の2人に1人が食べる「パオクレープミルク」の新店舗4月24日に西新駅直結の商業施設でオープン

株式会社ミルクワークス（福岡県福岡市）は2026年4月24日、福岡発の手づつみクレープブランド「パオクレープミルク」の西新プラリバ店をオープンします。 また、新店舗に先立ってWebサイトリニューアルプロジェクトを実施し、ブランドに対する福岡県民／福岡市民の意識調査を行いました。

●調査概要

株式会社ミルクワークス※画像はイメージです。

調査1

・方法：インターネット調査

・期間：2025年11月

・対象：15歳以上の福岡県民1350名

調査2

・方法：インターネット調査

・期間：2025年12月

・対象：パオクレープミルクを食べたことのある福岡市民221名

40代以下の約6割が食べたことがある街スイーツ

15歳以上の福岡県民1350人を対象にした調査（調査1）では、世代間平均で50.1％の人が「パオクレープミルクを食べたことがある」と回答しました。特に、若い世代で浸透率が高く、40代以下の6割近く（58.2％）が「食べたことがある」としています。

※調査１の結果データ※調査１の結果データリーズナブルな福岡のおやつ

「パオクレープミルク」を食べたことのある福岡市民を対象にした調査（調査2）では、ブランドへのイメージを聞きました。多くの人が「リーズナブルで日常的」と、コストパフォーマンスを評価したほか（59.3％）、「福岡の味」も上位に挙がりました（45.2％）。

※調査2の結果データ

「パオクレープミルク」の思い出を自由回答で聞くと（調査1）、以下のような声が挙がりました。 あくまで日常的なおやつ、家族や友人など近しい人たちの間で楽しまれている実態が見て取れます。



・子供とどれにしようかと話し合いながら決めるのが楽しい

・妻との喧嘩仲裁アイテムとしてｗ

・クレープが高くて買えない時、コレで子どもたちと贅沢気分を味わっています

・仕事で嫌なことがあっても、1個食べると気持ちが落ち着いて取り組めた。

・学生の時、よく西新で買ってました。今は引っ越してつい最近も食べたすぎてあの味が恋しすぎます

・給料日前、スイーツを食べたいときにスーパーで見つけると、幸せ気分になります。

・職場に10数個を差し入れで持って行った時に、種類の多さに選べる楽しみがあって、喜ばれました

4月24日、西新プラリバ地下１階に新店オープン

福岡市地下鉄西新駅に直結の商業施設「プラリバ」に、「パオクレープミルク」のクレープとジェラートを扱った新たな直営店がオープンします。

店名：パオクレープミルク西新プラリバ店

オープン日時：2026年4月24日（金）AM10時

営業時間：10:00～20:00

所在地：〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新４丁目１番１号 地下1階

URL：https://milkweb.jp/

「非日常よりいい日常」パオクレープミルクとは

パオクレープミルク」は株式会社ミルクワークスが製造販売を手掛けるブランドです。特許製法のもっちりとした生地、片手で食べられる手軽さ、1個150円というコストパフォーマンスなどが特徴。直営店、スーパーマーケットなど県内80箇所以上で、1日1万個以上を販売しています。

代表の綱田尚貴が小さい頃、母親が四角い形につつんでくれたクレープが原点です。「非日常よりいい日常」をコンセプト（ブランドメッセージ「思い出に残る日常を」）に、毎日の暮らしに小さな彩りを加える街スイーツとして、今でもひとつひとつ手づつみの製法にこだわっています。

40代以下の福岡県民にとっては、幼少期や学生時代から親しんでいる懐かしい味です。通常のクレープより手軽な「自分へのご褒美」として、家族や友人、職場へのお土産・差し入れとして、長く愛されています。







●本件に関するお問い合わせ

株式会社ミルクワークス

電話番号：092-402-2535

メールアドレス：info@milkweb.jp

URL：https://milkweb.jp/(https://milkweb.jp/)