人気占い師・ゆうこ学長のタロットスクール「UNLEASH」、「愛梨」「羅心盤」「占いアリーナ」の3社と業務提携を開始を開始

株式会社アンリッシュ

450名以上のプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）が運営するタロットスクール「UNLEASH（アンリーシュ）」は2026年3月より、「占い館 愛梨」「占いサロン 羅心盤」「占いアリーナ」の3社と業務提携を締結したことをお知らせいたします。本提携により、スクール卒業後の活躍の場を優先的に確保し、教育のみならず、確実な収益化と経済的自立を支援する「出口戦略」までをセットにした伴走型支援を強化してまいります。

◆提携先の占い館について

本提携により、受講生は卒業後、それぞれの強みを持つ以下の有名占い館での活躍のチャンスが広がります。

占い館 愛梨

占いの聖地・横浜中華街で、創業10年以上の鑑定実績を持つ占い館。幅広い世代から支持されており、多くのメディア露出や高い集客力を誇ります。

https://www.irie-yokohama.com/

占いサロン 羅心盤

完全個室のラグジュアリー空間で、質の高い鑑定を提供する占いサロン。中目黒や上野などに店舗を構え、顧客満足度の高いサービスを展開しています。

https://rashinban.co.jp/

占いアリーナ

全国の大型ショッピングモール（イオンモール等）を中心に店舗を展開。幅広い層のお客様に親しまれている占い館です。

https://uranainoarena.com/

◆ タロットスクール「UNLEASH」とは

タロットスクール「UNLEASH」は、主宰者・ゆうこ学長のこれまでの鑑定・発信経験を活かし、プロの占い師を育成するスクールとして2024年8月に開校しました。書籍やSNSでは伝えきれない細かなノウハウに加え、リーディングの個別レッスンや限定動画教材、熱量の高い仲間との勉強会などを通して、理想の占い師になるためのスキルを磨きます。

初心者にもわかりやすい講義により、多くの受講生が卒業後に占い師デビューを遂げています。さらに、占いスキルに加えてSNS発信・集客・マーケティングなどのノウハウも学べるプログラムを提供しており、占い師として長く活動を続けるための方法を広く身につけられるスクールです。



受講生を対象に実施したアンケートでは、満足度平均は5段階中4.87となり、また8割の受講生が「成長を実感している」と回答。「スラスラとリーディングできるようになった」「自信を持って鑑定結果を伝えられるようになった」などの感想を多数いただいています。

◆ ゆうこ学長のプロフィール

ゆうこ学長

株式会社アンリッシュ 代表取締役 / 一般社団法人日本占術教育協会 代表理事（就任予定）

北海道函館市出身。全校生徒約30名という少人数の小中学校で、地域に根ざした教育を受けて育つ。その後、北海道函館工業高等学校へ進学。民間企業勤務時代に、四柱推命、タロット占いを受け、占いの世界へ。2018年、会社員の傍ら渋谷の占い師に師事しタロット占いを開始。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。延べ1,400名以上の鑑定に従事する。

その後、「女性が自らの力で生きていくための技術」を伝えるべく、2024年8月にタロット占い専門職養成スクール「アンリッシュ」を設立。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てる。これまでに800名以上のプロを育成。2025年4月株式会社アンリッシュを設立。

現在は全国56店舗の「占いの館」と提携し、女性の就労支援を行う。自身のキャリアを通じ、女性の就業困難やキャリア断絶といった社会課題の解決にビジネスの側面からアプローチしている。

◆ ゆうこ学長よりコメント

「UNLEASH」では占いの実践的なスキルに加え、長く活動を続けるためのノウハウも提供してきました。そして今回、「占い館 愛梨」「占いサロン 羅心盤」「占いアリーナ」との提携により、卒業生がスムーズにプロとしてのキャリアをスタートできる環境が整いました。

教育の提供にとどまらず、その先の活躍の場までを具体的にサポートすることで、一人でも多くの受講生が占い師として経済的な自立を叶えられるよう、今後も尽力してまいります。

◆ 著書情報

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/unleash1144『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：500円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除:～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』

著者：ゆうこ学長

発売日：2026年1月2日

仕様：Kindle版／118ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BF%A1%E3%82%82%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E3%80%9C%E7%9C%9F%E9%9D%A2%E7%9B%AE%E3%81%A7%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E5%AE%B6%E3%81%AA%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%99%A5%E3%82%8B%E7%BD%A0%E3%80%9C-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0GCYCG28K/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VBA3UORUL2MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JOI79YAr3iLItZssspn3KlsjK4go5Uptv6d6kMegKxDGjHj071QN20LucGBJIEps.zmSQSmCbMbo5R1uXZhyRd-taEQuWdVJP3cU7rd_jaZ8&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1767850177&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%2Caps%2C232&sr=8-1)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アンリッシュ

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD. 6F

設立 ：2025年4月

事業内容：スクール事業、占い事業