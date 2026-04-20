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プレスリリース

2026年4月20日

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会

ジャパン・レジリエンス・アワード事務局

第12回ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）授賞式を開催

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会（会長：広瀬道明 東京ガス株式会社相談役）は、4月21日東京イイノホールにて授賞式を開催致します。

本賞は、2014年11月に創設されて以来、全国で展開されている次世代に向けたレジリエンス社会構築への取り組みを発掘・評価・表彰して参りました。また、2024年より内閣総理大臣賞・国土強靱化担当大臣賞が創設されました。

以下、第12回ジャパン・レジリエンス・アワード受賞企業・団体をご紹介致します。

【内閣総理大臣賞】

●株式会社ダイヘン

「国内初 常用・非常用兼用のリチウムイオン蓄電池システム「防災用蓄電池パッケージ」

【国土強靱化担当大臣賞】

●株式会社タカラレーベン

防災マンションシステム「MIRARESI（ミラレジ）」

【グランプリ賞】

●株式会社林養魚場

「レジリエントな日本の水産業へ向けて、日本初のサーモン循環式陸上養殖」

【準グランプリ賞】

●一般財団法人セルフネン推進機構 / 株式会社アサノ不燃

火災の煙や燃焼による死者数を劇的に削減可能な新素材『セルフネン』の建築等への活用展開～『不燃』の素材革命へ向けて～

【国土強靱化地域計画賞・優秀賞】

●東京都

令和7年度東京都国土強靱化地域計画







【最優秀賞】

●ジェイフロンティア株式会社

防災医療ソリューション「SOKUYAKU」

●玉名市

スマート防災ポータル-菊池川流域治水プロジェクト2.0

●熊本県玉名市・カンケンテクノ株式会社

官民連携による地域創生防災活動モデル

●一般社団法人日本レジリエンスエデュケーション協会（JREA）

レジリエンス教育「4層レジリエンス・エコシステム」

●旭化成ホームズ株式会社

東京都品川区：都心高層マンションにおける“真の防災力”への挑戦

●SAAFホールディングス株式会社

学校安全レジリエンス基盤『みまわり伝書鳩』～雷・異常気象対応クラウド型判断支援システム～

●国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 施設部

災害リスクも刈り取る”環境整備”から始まる持続可能な地域連携型保全の実現

●豊岡市・城崎温泉観光レジリエンスマニュアル検討会議

北但大震災復興100年・日本初の観光レジリエンス都市を目指した「城崎温泉観光レジリエンスマニュアル」策定プロジェクト

●株式会社竹中工務店

外壁タイルを赤外線ＡＩ診断する技術「スマートタイルセイバーⓇ」

●宏幸株式会社

再生困難材であるFRP及びPVCを原材料とするリサイクルエコ敷板

●株式会社Deport / 株式会社日本先端技術センター

空気から高効率で飲料水と生活用水としての機能水を製造できる、移動する多機能水源『Deola 150』

●有限会社石和設備工業

水道工事会社発！！KAWAYA市と防災キャンプが育てる「トイレ起点」のレジリエンスまちづくり

●株式会社酉島製作所：激甚化する水害への詝国土強靭化詝ソリューション ー 街・人・財産を守る「耐水モータ 一体型ポンプ」ー

●TREホールディングス株式会社

能登半島地震における災害廃棄物処理支援とグループ基盤を活かした災害対応モデルの構築

●アイジー工業株式会社

激甚化する風水害・猛暑から既存住宅を守る 高耐久金属屋根による被害抑制と生活継続の実現（アイジールーフ スーパーガルテクトシリーズ）

●株式会社にないて／株式会社イーアンドエス

観光立国と国土強靭化を両立する「Japan Safe Net」構築プロジェクト

●株式会社ワンテーブル

LIFE STOCK

●株式会社ビードットメディカル

世界初の国産超小型陽子線がん治療システム～レジリエントな医療、経営、社会の構築へ～

●プロテクトアーツ株式会社

災害用換気システム ATB-150

●パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社

中小工務店のレジリエンス住宅展開における課題解決への革新的サポート戦略～レジリエンス住宅の全国普及率１００％を目指して～

●株式会社クレバリーホーム / 一般社団法人クレバリー・ホームワランティ

レジリエンス住宅の時代へ向けてのあるべき次世代型住宅保証システム

●株式会社アイム・ユニバース

日本初！価値を見える化し、売却時の価格保証もついた『長寿命レジリエンス住宅』

●株式会社レイパワー

災害時にも途切れないエネルギー供給を実現するLPガス非常用電源インフラの構築: RAYPOWER 3kVA/40kVA

●株式会社FREE/キヤノンマーケティングジャパン株式会社/株式会社長大/株式会社翔慶

空気製水機を核とした水循環型ソリューション（ミニマルインフラシステム）

【優秀賞】

●株式会社タナカ

家コネクト【計測震度表記及び建物カルテ機能の追加】

●株式会社東栄住宅

撤去電柱を再利用した住宅用地盤改良杭「R-Evolve パイル」

●那覇市/LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社/日本赤十字看護大学災害救護研究所

/全日本空輸株式会社/ANAあきんど株式会社

令和7年度那覇市総合防災訓練「今（なま）からはじめる避難訓練」

●一般社団法人初期消火ボール普及推進協会

初期消火ボール

●小径管更生法技術研究会・BGI株式会社

老朽上下水道管更生事業―800ｍｍ未満の小径管の鞘管工法・製管工法の安全施工技術の研究 ―

●株式会社H2 Innovation / 株式会社FC R&D

水素発電システム

●ポラスタウン開発株式会社

ニジリロジのある街

●東京ガスネットワーク株式会社

地震・水害発生時における二次災害防止のための防災システムの構築

●阪急阪神不動産株式会社

～もしものときの在宅避難を考える～新築分譲マンション＜ジオ＞における防災の取り組み

●前田道路株式会社

マイクロバブル技術を利用した広域安定供給可能なアスファルト合材の開発・普及(ecole)

●株式会社ヤマゲン

自律分散型・衛生インフラノード asuthia -アスティア- ～移動式/固定式/既存施設トイレ防災バックアップ統合型～

●蒲郡市 / 株式会社アイネック

官民相互協力によるレジリエンス強化・脱炭素の同時実現

●株式会社減災ソリューションズ

Rescue Training Modul®︎による自助・共助・公助の実動力向上

●東北大学災害科学国際研究所/公益財団法人中部科学技術センター/静岡県地震防災センター/静岡大学防災総合センター

小学生とその保護者を対象にした防災・減災ワークショップ「ヤバい！逃げる”かがく”は役に立つ」

●アルミファクトリー株式会社

産学連携によるフェーズフリー「アルカラ第2弾」の仕組みつくりや製品開発の取組み

●旭化成ホームズ株式会社

重鉄の邸宅「earth-tect ～Resilience＆Green～」

●株式会社エスコ

高圧受変電設備の波及事故防止＆維持改善プログラム

●三菱地所レジデンス株式会社

三菱地所グループの防災倶楽部

●一般社団法人GLIP

レジリエンスな地域づくり、人材づくりへ向けた『SDGsお化け』

●ハイペリオン株式会社

PassProof （パスワードレス認証サービス）

●株式会社イーアンドエス

世界初で日本発のAIを用いた高度圧縮技術による次世代通信インフラ『K5 RADIO』

●三倉工業株式会社/株式会社イーアンドエス/エルティーアイ株式会社

蓄光ポリウレア樹脂成型品「ポリLINE」

●株式会社FC R&D / 株式会社椿本チエイン

移動式非常用電源車(ユニット)

●株式会社 AEL

超低損失電磁変換技術が拓く、次世代ナノ素材を用いた「高密度・自立型分散発電」の新展開

●三和シヤッター工業株式会社

高耐風圧窓シャッター「マドモア耐風ガード」

●国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 / 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

地域防災力の強化に向けた３Ｄ都市モデルを活用した水害リスクに係る防災教育による流域治水の自分事化の促進

●株式会社Aufense Technologies

日本初、サイバーリスクを可視化・最適化し、組織のレジリエンスを強化するプラットフォーム「Aufense One」

●株式会社 Cube Earth

XR可視化プラットフォーム「LASK」―非専門家でも即作成、高精度3D×現地ARで景観・誘導支援

●株式会社竹中工務店

民間企業による建物の噴火降灰リスク評価・対策の継続的啓発活動

●こくみん共済 coop ＜全労済＞

これからの防災・減災プロジェクト

●文化シヤッター株式会社

重量シャッター無火気工法

●株式会社モリタ

大阪・関西万博における消防指揮支援システムの構築

●群馬大学食健康科学教育研究センター研究室

レジリエントな医療保険制度に向けたTEMPO製品の開発

●一般社団法人日本キッチンカー経営審議会

防災キッチンカーステーションという炊出しの仕組み拠点

【優良賞】

●野田市：防災教育の推進による災害に強いまちづくり

●株式会社白獅子：感染症対策VRによる「避難所公衆衛生」行動変容・習慣化プログラム

●関西大学社会安全学部近藤誠司研究室：介護保険事業者と大学生が協働するＢＣＰ補強プロジェクト

●長寿補強土株式会社：世紀を超えて機能する長尺炭素繊維ケーブル補強土

●岩谷マテリアル株式会社：アイラップ

●日之出水道機器株式会社：GR-U（がたつき対策型グレーチングと集水桝鉄蓋）

●中央精機株式会社 ONELOOP推進PJ：ONELOOP熱音響冷却システム

●ポラスマイホームプラザ株式会社：「FORESTLE 大和田 GXgrade」

●株式会社イーアンドエス：水性アクリル木材保護塗料ハイブリッドガードST

●株式会社精和工業所：レジリエントな農業に向けた塩化カルシウムベース潜熱蓄熱材(エネバンク)の活用による温室栽培事業課題解決プロジェクト

●三和興産株式会社：地産廃繊維を活用した100%再生・高耐久な常温アスファルト合材の開発と地域循環モデルの構築

●株式会社Classlab.：RIRIFE

●株式会社ソロモン：電力ゼロで室温を下げる！放射冷却を利用した「自律冷却システム」の実証と普及

●株式会社ソロモン：水だけで冷やす。気化熱と積層ニットの遮熱構造を融合した「無電源冷却ボトルカバー」

●日本文化レジリエンス協議会：全国各地の書物を起点にした、文化レジリエンス研究基盤の確立― 失われていく世界の文化を、災害多発国・日本の強靭化の知見で支える ―

●一般財団法人国際神社廳／一般財団法人文化教育学術振興財団／一般財団法人防犯警備指導訓練推進機構：昭和100年記念 総合レジリエンスプロジェクト計画

●一般財団法人防犯警備指導訓練推進機構／特定非営利活動法人総合警備サービス防犯推進機構／国連NGO日本チャリティ基金支援機構：移動式防災緊急救命配備車部隊

●一般財団法人特殊詐欺撲滅推進機構／一般財団法人防犯警備指導訓練推進機構／特定非営利団体総合警備サービス防犯推進機構：BOUSAI SWAT ×パトレイバー防災文化革命プロジェクト

●一般社団法人五感心理セラピー協会：周波数による自然治癒力回復装置

●一般財団法人全国ホルミシスルーム普及協会：ホルミシスルーム・ホルミシス関連商品







以上