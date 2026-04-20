家電・雑貨を企画販売する東大阪のメーカー、ライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、『保冷温庫 4.0L 「冷子と温子」』（れいことあつこ）を2026年4月16日より発売しました。全国の量販店、ECサイトなどで順次販売場所を拡大します。

参考小売価格は8,800円（税込）。

保冷温庫 4.0L 「冷子と温子」 保冷時の使用イメージ

保冷温庫 4.0L 「冷子と温子」

夏は、日中も就寝時も熱中症や脱水症に注意が必要な季節です。いつでも水分補給できるように手元や寝室に飲み物を置きたい人もいるのではないでしょうか。

本製品は保冷と保温ができる卓上保冷温庫です。

スイッチを切り替えれば、保冷（環境温度よりマイナス約15℃）と、保温（40～55℃）を使い分けられます。

これ1台で夏は「ひんやり」、冬は「ほんのりあったか」を長持ち。

夏場のドリンクやチョコレートの保冷、冬場の缶コーヒー、お茶などの保温に活躍します。

幅19cm×奥行26.5cm×高さ27.7cm。重さ約1.5kg。

コンパクトなので移動が簡単。デスクワークのお供にしたり、リビングや寝室など、オールシーズンどこでも使うことができます。

静音性の高いペルチェ冷却式を採用。動作音は約35dBと、寝室や仕事用デスクに置いても気になりにくく、快適にお使いいただけます。

350ml缶やペットボトルなら6本まで、500ml缶なら4本まで入れられます。

USB（Type-C）給電式で、コンセント以外に、お手持ちのモバイルバッテリー、ポータブル電源でも稼働させることができます。

防災グッズ・停電対策グッズとしてもおすすめです。

●「冷子と温子」の特徴

■保冷・保温ができる卓上サイズの保冷温庫

■容量4Lのポータブルタイプ

■USB（Type-C）給電式、モバイルバッテリーでも稼働

■静音性に優れ、寝室・仕事場でも使える

■350ml缶・ペットボトルなら6本、500ml缶なら4本入る

■板チョコ1枚が入るドアポケット付き

● 「冷子と温子」 は、こんな人におすすめ

■デスクワークに没頭するクリエイターやエンジニア

集中していると、飲み物を買いに行く数分の移動すら惜しいものです。深夜のプログラミングや、執筆作業のお供に。

■職場の自席を「癒やし空間」にしたいオフィスワーカー

給湯室の冷蔵庫に名前を書いて入れるのは面倒だし、誰かに間違えられないか不安…という方にぴったり。

夏場のチョコレート入れにも○。

■美容や健康を意識している人

冷たすぎる飲み物は内臓を冷やすので避けたい、でも常温よりは少し冷やしたいという人に。

または、お茶や水をほんのり温めて飲みたい人に。

■趣味の時間を最大化したいゲーマーや映画鑑賞者

一度席を立ったら戻ってくるのが面倒な、没入感重視の趣味を持つ人に。1ゲーム、映画1本を終えるまで適温をキープ。

●防災、停電対策にも

本製品はUSB（Type-C）給電に対応しているため、AC電源が断たれた際もモバイルバッテリーを繋ぐだけで稼働します。

災害時の不安な夜に、飲み物の温度を長持ちさせるだけでなく、コンパクトで持ち出しやすいため、車中泊や避難所でのプライベートな保冷・保温スペースとしても重宝します。

※モバイルバッテリー出力：DC5V、2.0Ａ以上

モバイルバッテリー（出力：DC5V 2.0A以上）をお持ちであれば稼働します。

本製品の世界観を伝える「冷子と温子」のイラストが描かれた外箱

■製品概要

製品名： 保冷温庫 4.0L 「冷子と温子」

製品コード： KDFW-005W

庫内容量： 4.0L

定格電圧： DC5V 2.0A

定格消費電力： 10W

冷却方式： ペルチェ素子電子冷却方式

保冷温度目安： 10℃±3℃（周囲温度25℃）※周囲温度により変動

保温温度目安： 50℃±3℃（周囲温度22℃）※周囲温度により変動

使用（周囲）温度範囲： 5℃～38℃

電源コード： UCB電源コード：980mm（Type A to C）

外寸寸法： 幅19.5×奥行26.5×高さ27.7cm

重さ： 1.5kg

騒音値：35dB

参考小売価格 8,800円（税込）





【会社概要】

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

■ライソンホームページ

https://www.lithon.co.jp