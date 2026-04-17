STU48 中村舞 1st写真集『嫌いの反対』デジタル版がリリース。８月には待望の2nd写真集の発売も決定！

株式会社 宝島社

2024年8月27日に発売したSTU48 中村舞さんの1st写真集『嫌いの反対』のデジタル版がリリースされました。デジタル版は、紙版にアザーカット42ページ分を追加収録した特別バージョン。紙版とはひと味違う、新たな表情もお楽しみいただけます。

さらに、2026年8月27日（木）には待望の2nd写真集の発売も決定。1st写真集から2年を経て、より一層女性らしさに磨きのかかった姿に期待が高まります。

また、写真集公式X（@stu48_maiQ_1st）では、2nd写真集の撮影に先駆け、「写真集の中で中村舞さんに着てほしい衣装と見たい髪形」のアンケートを実施中。作品づくりに参加できる貴重な機会として、ぜひチェックしてください。

【デジタル限定豪華版 42ページ増】STU48 中村舞 1st写真集『嫌いの反対』 配信中

著者：中村舞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR2PSW4N

デジタル限定カット特別公開

写真集公式X

@stu48_maiQ_1st

https://x.com/stu48_maiQ_1st

※続報は当アカウントから順次解禁します

【中村舞（なかむら・まい）プロフィール】

1999年4月4日生まれ。愛媛県出身。

STU48ドラフト3期生。舞Qの愛称で親しまれる。シングル作品は12作連続選抜入り。2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務める。2024年、1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）を発売。2025年、映画「鬼ベラシ」主演。特技のクラッシックバレエを活かし、バレエミュージカル主演など様々なジャンルで活動中。