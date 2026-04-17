【ガソリンスタンド業界向け無料レポート公開】安さや立地は最優先じゃない？データが明かす、リピーターが定着する店舗の「特徴」

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、ガソリンスタンド業界向けに「ガソリンスタンドに集まるクチコミ分析レポート」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_ss/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

地域の価格競争が激化する中、「近隣店舗より少しでも安く掲示しないと給油に来てもらえない」「通行量の多い立地や、目立つ看板に頼るしかない」といった課題を抱えるSS（サービスステーション）運営企業様は少なくありません。

ガソリンスタンドにおいて「価格」や「立地」が店舗選びの重要な要素であることは間違いありません。しかし、全国の店舗に寄せられた膨大なクチコミデータを横断的に分析した結果、お客様が「またこのお店を使いたい」と判断し、リピーターとして定着する決め手は、価格の安さだけではないという事実が判明しました。

本レポートでは、消費者のリアルな声をデータとして可視化し、現場の努力をしっかりと「再来店（リピート）」に結びつけるためのポイントをご紹介します。

■データが示す、ガソリンスタンド選びにおける消費者の「本音」

クチコミを分析した結果、1円でも安い価格や看板の目立ちやすさといったハード面だけでなく、スタッフの接客やネット上での評判といったソフト面が、店舗の評価と集客を大きく左右していることが分かります。

現場の接客力の向上や、効果的な店舗運営にすぐ活用いただける、以下の3つのポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- 価格競争だけに頼らず、「信頼・接客」でリピート顧客を獲得する方法- 立地や看板に加えて、検索を活用して「移動中の指名来店客」を確実に取り込むアプローチ- 給油離れが進む中でも、洗車・コーティング等で選ばれるための訴求ポイント

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_ss/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_ss/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com