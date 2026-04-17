グラマシーニューヨーク・オードリーを展開する株式会社プレジィール、Vice President of Salesにリクルート子会社 元代表取締役社長の福知 郁夫氏が就任。

株式会社プレジィール

「世界中に、心あたたまる時間を創り出す。」――。

このミッションを掲げ、菓子業界において「グラマシーニューヨーク」や「オードリー」など、独創的な世界観を持つブランドを展開する株式会社プレジィール（本社：東京都千代田区、代表取締役：安井 元浩）は、2026年4月付で、店舗統括部門責任者（Vice President of Sales：以下VP of Sales）として福知 郁夫氏（以下、福知氏）を迎えました。

リクルートグループで経営の舵取りを担ってきた同氏の参画により、当社の強みである「ブランド創出力」と「製造技術力」に加え、さらなる事業拡大へと繋げる営業推進体制を構築してまいります。

招聘の背景：ブランドの熱量を、確実な事業成長へと繋げていくために

当社はこれまで、ストーリー性のある店舗づくりと、それを表現する緻密な菓子の製造技術により、多くのお客様にご支持をいただいてまいりました。今後は、既存の店舗に加えて販売チャネルを多角化し、より広範なお客様へ「心あたたまる時間」を届けるフェーズに移行しています。

この拡大を確実なものとするため、異業界において経営数字を基に組織を抜本的に変革してきた福知氏を招聘いたしました。同氏が持つ「数字を行動へのメッセージへと昇華させる」マネジメント手法を取り入れることで、クリエイティブな熱量を維持したまま、スピーディにミッションを体現する組織へと進化を遂げます。

数字を「次の行動を規定するメッセージ」へ

新任のVP of Sales 福知氏は、経営数字を単なる「結果」としての指標ではなく、「現場の行動を変容させるための重要なメッセージ」として組織を変容させてきた実績を持ちます。

異業界出身だからこそ発見できる組織のボトルネックを特定し、データから導き出される最適解を現場の具体的なアクションへと落とし込む。この「科学的な営業マネジメント」を当社のブランド運営に融合させることで、日本発の菓子ブランドとして世界市場を見据えた盤石な事業基盤を築いてまいります。

VP of Sales 福知氏 コメント

「プレジィールのブランドが持つ『人の心を一瞬で華やかにする力』、そしてそれを支える圧倒的な生産技術に強い可能性を感じ、参画を決意いたしました。

私の使命は、この比類なきブランド価値を、より多くのお客様に届けるための『組織の言語化』です。経営数字とは、お客様に届いた感動の総量であり、次に行うべき挑戦を指し示す羅針盤でもあります。数字を『行動を規定するメッセージ』として組織に浸透させ、メンバー一人ひとりが自律的に変革を起こせる環境を構築します。

異業界での経営経験を糧に、『世界中に、心あたたまる時間を創り出す。』というミッションを、新たなチャネル、そして世界へと繋いでまいる所存です。」

福知 郁夫氏プロフィール

2005年、株式会社リクルートスタッフィング入社。営業職として37ヶ月連続目標達成（社内ギネス）などの実績を上げ、営業部長、経営企画部長を歴任 。2022年より株式会社リクルートR&Dスタッフィング代表取締役社長に就任 。業界平均を大幅に上回る年120%～125%の売上成長を牽引し、派遣稼働人数伸び率において業界No.1を実現。

【専門領域・実績】

事業の仕組み化

営業プロセスの型化により、一人当たりの生産性を最大200%向上させる「売れる仕組み」を構築 。

データマネジメント

KPIを「次の行動を規定するメッセージ」として扱い、現場の行動変容を促す組織運営に長ける 。

戦略的経営

構造的課題から本質的なアジェンダを設定し、5年間で215%の売上成長を達成するなど、高い確度で業績を拡大させる 。

株式会社プレジィールについて

当社は「世界中に、心あたたまる時間を創り出す。」ことをミッションとし、菓子製造から販売までを一貫して手がけるブランドクリエーター集団です。

主要ブランド

グラマシーニューヨーク、オードリー、タルティン、サブリナ 等

特徴

菓子業界の常識を塗り替えるストーリー性のある商品及び店舗設計と、それを具現化する高度な製造技術を持つ。他グループ子会社８社以上。

【会社概要】

社名：株式会社プレジィール

代表者：代表取締役 安井 元浩

URL：https://www.plaisir-inc.co.jp/jp/