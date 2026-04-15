OnBoard株式会社、2026年度新シリーズセミナー開催を決定

OnBoard株式会社

女性役員の育成・紹介に特化したOnBoard株式会社が2026年度も無料セミナーと連続セミナーを開催いたします。

＜１＞ 無料イントロダクションセミナー

社外役員になるには？2026ー求められる人材と具体的ステップー

◆詳細ページ

https://onboardkk.com/seminars/intro_2026/

◆開催日時

2026年5月25日（月）14:00～14:40開催

◆講師

越 直美（OnBoard 代表取締役CEO）

松澤 香（OnBoard 代表取締役CEO）

◆概要

2025年、上場会社の女性役員は14.2％。機関投資家の議決権行使基準の変更、政府・東証のプライム企業2030年30%目標を背景に、女性役員が増えています。

女性役員を探している企業が多い一方、候補者にとっては1社目の役員に就任するのに壁があるのも現実です。今、どのような人材が求められているか、そして、どうすれば役員に就任することができるのかについてお伝えします。女性役員に着目した内容とはなりますが、性別を問わず、社外役員への就任をお考えの方は、ぜひご参加ください。

本セミナーは、今年度のOnBoard セミナーのイントロダクションセミナーとして開催し、今年度の「女性社外役員のための企業価値向上セミナー 2026年度」についてご説明し、セミナーに参加するかどうかをご判断いただく機会を提供します。

なお、本セミナーは、昨年5月28日開催の「社外役員になるには？2025―求められる人材と具体的ステップ―」からアップデートしておりますが、ほぼ同内容となります。昨年お申込みいただいた方はご留意ください。

＜2＞ 女性社外役員のための企業価値向上セミナー 2026年度

◆詳細ページ

https://onboardkk.com/seminars/semi_2026/

◆開催時期

2026年7月～2027年2月

14:00～15:00（第1回：14:00～15:15、第8回：18:30～20:30）

◆講師

第1回 法律 取締役・監査役の義務と責任

松澤香（OnBoard 代表取締役CEO）

第2回 パネルディスカッション 社外役員は資本市場とどう向き合うか

宇田 左近（チェンジウェーブグループエグゼクティブアドバイザー、CCIグループ社外取締役・取締役会議長、ドリームインキュベータ、いちご、パシフィックコンサルタンツホールディングス社外取締役、東京都都市計画審議会委員、東京都医療政策フェロー）

江良 明嗣（ブランズウイック・グループ パートナー）

大草 康平（三浦法律事務所 パートナー弁護士）

第3回 会計基礎 社外役員に必須の財務・会計

伊藤 敬子（Recovery International 、コネクティ、FastLabel 社外監査役）

加藤 翼（OnBoard 執行役員 VP of Finance、公認会計士、PMP(R)）

第4回 企業価値向上のための中期計画・投資・ポートフォリオ組換え・M&A

塩野 誠（経営共創基盤 代表取締役CEO）

第5回 報酬委員会の実務と論点 ～社外役員として何を問いどう評価するか～

河本 裕也（マーサージャパン 組織・人事変革コンサルティング部門 プリンシパル役員報酬・コーポレートガバナンスプラクティスリーダー）

第6回 財務会計実践編 ～社外役員が持つべき視点～

江戸川 泰路（EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー）

第7回 不祥事、どう発見しどう対応する？

江戸川 泰路（EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー）

横山 浩士（EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 パートナー）

第8回 パネルディスカッションとネットワーキング 社外役員の『本音』- 就任から貢献まで

金子 圭子（アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士）

田邊 るみ子（公認会計士、TSIホールディングス社外取締役、フジクラ社外取締役監査等委員）

山田 メユミ（アイスタイル 取締役 共同創業者、一般社団法人バンクフォースマイルズ 代表理事、SOMPOホールディングス 社外取締役、セブン＆アイ・ホールディングス 社外取締役）

松澤 香（OnBoard CEO）

越 直美（OnBoard CEO）

◆概要

本セミナーは、社外役員と候補者の方に向けて、取締役・監査役をつとめるのに必要な知識と秘訣をご提供します。

【基礎編】は、社外役員に必要な法律と会計の講義です。

【実践編】は、経験豊富な取締役・監査役や専門家をゲストとしてお招きし、社外役員の実務についてお話いただきます。

全ての回をご受講頂くことにより、教科書だけでは分からない役員実務や専門性を生かして企業価値向上に貢献する術を学ぶことができます。

OnBoard株式会社

◆所在地：東京都千代田区大手町1丁目5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4階）

◆事業：（１）候補者向けトレーニング／（２）候補者と企業のマッチング／（３）人材育成支援事業

◆代表者：



越 直美（こし なおみ）代表取締役CEO

西村あさひ法律事務所、大津市長(2期）を経て、法律事務所のパートナー。ソフトバンク社外取締役、三菱総研社外監査役。弁護士・ニューヨーク州弁護士・カリフォルニア州弁護士。



松澤 香（まつざわ かおる）代表取締役CEO

森・濱田松本法律事務所から独立後、法律事務所を共同パートナーと設立。プレイド社外取締役、日本医療政策機構 監事、日本IT団体連盟 監事、一般社団法人日本スタートアップ監査役等協会 副理事長、渋谷区副区長。弁護士・ニューヨーク州弁護士。



■ 当社ウェブサイト

https://onboardkk.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

seminar@onboardkk.com