労務問題に精通した弁護士が人事担当必見の実務ポイントを解説！ Webセミナー「～過去の判例から学ぶ～ 懲戒処分をめぐる労務トラブルと企業対応の実務」を開催

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下で各種ITソリューション事業を展開するアララ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：門倉 紀明、以下「アララ」）は、株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：永谷 麻紀子）との共催でWebセミナー「～過去の判例から学ぶ～懲戒処分をめぐる労務トラブルと企業対応の実務」を開催いたします。

2026年5月26日（火）、6月25日（木）、7月22日（水）の全3回開催予定で、1回より参加可能です。ぜひご参加ください。

【申し込みURL】 https://us06web.zoom.us/webinar/register/7217748660273/WN_KwkydlVjRQytVG4PeEix8w

近年、企業の懲戒処分をめぐる労働トラブルは増加傾向にあり、使用者の判断や対応が裁判で争われるケースも少なくありません。特に、就業規則に基づいて懲戒処分を行った場合でも、その妥当性や手続の適正性が問われ、無効とされるリスクが存在します。さらに、対応を誤ると、企業の信用低下や職場環境の悪化につながるおそれもあるため、適切な対応が求められます。

本セミナーでは、企業が採用後に直面し得る懲戒処分に関するトラブルを防ぐための法的視点と実務対応について、使用者側の労働問題に精通した弁護士が、豊富な判例をもとに分かりやすく解説します。

「どのような処分が有効とされるのか」「処分を出すまでに必要な手続きとは」「そもそも処分対象か否か」など、懲戒処分についての理解を深める機会として、ぜひご参加ください。

■開催概要

開催日時：2026年5月26日（火）、6月25日（木）、7月22日（水）

全日程13:00～13:30（12:50～アクセス可能）

形式：Webセミナー（Zoom）／参加費無料（事前登録制）

定員：各回500名

共催：株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO、アララ株式会社、ペイクラウドホールディングス株式会社

申し込み：https://us06web.zoom.us/webinar/register/7217748660273/WN_KwkydlVjRQytVG4PeEix8w

※先着順、定員に達し次第締め切り

※講師・共催企業と同業の方、士業の方、個人の方はお申し込みをお断りする場合がございます。

※講師・講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。

＜アララ株式会社 会社概要＞

会社名：アララ株式会社（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル

URL：https://www.arara.com/

設立：2023年10月

代表者：代表取締役社長 門倉 紀明

事業内容：メッセージングソリューションを始めとするソリューション事業

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。